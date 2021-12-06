【2022前瞻】美國就業市場將維持人手短缺　人工繼續有得加

▲ 專家認為，勞動力短缺的情況將會在明年維持。（法新社圖片）

近兩年的勞工市場因新冠肺炎疫情而變得波動，一時因為疫情嚴峻而需要大幅裁員，一時又因為經濟快速復甦而面臨人手短缺。美國勞動力市場研究所創辦人Gad Levanon分析影響明年美國就業市場的三個重要趨勢，包括經濟復甦、持續的勞工短缺，以及調整遙距工作模式。

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空缺增加、勞動人口減少

Gad Levanon估計，美國的經濟增長在明年將維持強勁，估計實際GDP增長將會達3.5%。增長動力主要來自陸續重開的行業，例如餐飲業、酒店及娛樂等。而這些行業則相對較為勞動力密集，相信可以支撐市場內的空缺上升。然而，這些行業亦受Omicron變種病毒株的疫情影響。他相信，如果Omicron變種病毒的傳播力更勝Delta，經濟增長稍微減慢，同時影響消費意欲。整體而言，就業市場將會在明年底前回復至疫情前的水平，但部分行業如客戶服務工作、部分零售業及美容院等就仍然有待復甦。

同時，勞動力短缺的情況將會在明年維持。Gad Levanon認為，失業率將繼續迅速下跌。到 2022 年底，美國失業率甚至會降至 3.5% 以下，創有記錄以來的最低失業率之一。Omicron亦有可能會推動第二波嬰兒潮一代提前退休，進一步減少勞動力供應。這些因素全部亦會導致 2022 年出現嚴重的勞動力短缺和招聘困難。 明年整體工資增長或會保持強勁，尤其是對於新員工，以及藍領和從事體力勞動工作的人。

城市中心的消費及招聘受拖累

Omicron 的出現亦令人們意識到，這次的疫情或將比預期持續一段更長的時間。情況令企業延遲重返辦公室的時間表，並促使一些公司允許更多的遠程工作，甚至是永久。由於轉向遠程工作，許多美國人或在明年搬遷，遷至生活物價較低的地芳。最重要的是，辦公室附近的咖啡店、餐廳和商店消費亦會減少。這將導致一些城市中心的招聘計畫減少，甚至停頓，而其他住宅區的招聘則將會增加。

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責任編輯：葉泳珊