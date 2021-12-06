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【澳洲疫情】昆士蘭州提前開放邊境 下周一生效

環球社會熱點 15:06 2021/12/06

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澳洲昆士蘭州因應新冠疫情封鎖邊境長達4個月，即將達到8成人口接種兩劑新冠疫苗的目標。昆士蘭州周一（6日）宣布提前開放邊境，措施將於下周一（13日）生效。

【輝瑞疫苗】打強生第3針免疫反應強烈 溝針保護力更佳 【下一頁】

昆士蘭原定下周五（17日）才能開放邊境，但由於當地接種率穩步提升，州長白樂琪（Annastacia Palaszczuk）宣布提前於下周一凌晨起開放邊境，較原定日期提早4日。

即使旅客是來自新南威爾士州、維多利亞州及首都領地等新冠疫情熱點，也可入境昆士蘭。

完成接種疫苗的澳洲人可經陸路或乘坐飛機入境昆士蘭，他們無需隔離，但需持有72小時内有效的新冠檢測陰性結果。

如未完成接種新冠疫苗的旅客是來自疫情熱點，他們只能乘坐飛機入境昆士蘭，而且必須入住酒店隔離14日。

福西指Omicron變種威脅或遜Delta變種 【下一頁】

但所有入境人士不論有否完成接種疫苗，都必須在抵達昆士蘭後的第5日，再次進行新冠檢測。

昆士蘭上月起已開始歡迎完成接種疫苗的人士乘坐飛機入境，他們只需居家隔離兩周。而昆士蘭州政府同樣遵循聯邦政府指引，民眾接種第2劑疫苗滿7日就會被視為完成接種疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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