  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (一) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恒大3333再陷債務危機股價破底　短期停牌機會大？

股市 14:31 2021/12/06

分享：

恒大 （03333） 再陷債務違約危機，今早股價急插逾12%破底。恒大上周五公布，不確定能否有足夠資金履行2.6億美元擔保義務，內地政府亦表示將介入幫助集團應對危機，官方連夜約談許家印。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析指恒大 （03333） 情況不樂觀，更指「唔停牌當羸」，想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 資金回歸實體經濟股 航運、碼頭仍有錢景？*【按此－附time code】

Time code
00：00 - 市場焦點速覽
00：51 - 留意利率期貨如何反映市場對加息反應
02：23 - 市場開始不視Omicron為壞事　甚至當成利好
04：09 - 美股外圍市況速報+港股ADR表現
05：33 - 亞太股市早段市況速報
06：05 - 美股後市預測　焦點在本周聯儲局本年最後一次議息
08：35 - 不建議此刻趁調整吸納美股
09：18 - 未來外圍市場以加息收水為主　現宜持觀望態度
10：14 - 勿小看美股調整幅度
11：08 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：39 - 李克強適時降準加大對中小微企支持力度
13：17 - 內地降準消息對港股有幾利好？
15：14 - 港股年底大跌機會微？短綫仍有中概股退市、監管風險
16：57 - 港股策略一：中綫可部署分注吸納、短綫要「焗守」
17：44 - 港股策略二：再穿底就下望21139點　宜散水勿撈貨
18：11 - 港股短綫走勢波動 勿盲目估底
20：11 - 恒大再陷債務違約危機　
21：51 - 內房股不宜沾手？也談佳兆業 （01638） 、花樣年 （01777）
23：55 - 碼頭航運股前景點睇？宜抱中綫部署態度
25：41 - 碼頭股vs航運股點揀？
27：27 - 預示科技股跌幾多？何時才完全反映中概股退市因素？
29：13 - ATMXJ中綫部署、分注吸納策略分析
30：39 - 恒指早段市況速覽
31：41 - ET個股推介 - 中國電力 （02380）
33：45 - 商湯科技 （新上市編號：00020） 明招股　現市況值得抽嗎？
37：23 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會跌至80元？275元有貨如何部署？
39：44 - 阿里巴巴 （09988） 不建議追沽 宜換畫京東 （09618）
41：07 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 有機會下試20、30元？穿100元要減持？
43：35 - 阿里巴巴 （09988） 冇貨不宜沾手
44：20 - 不建議過份看淡科技股
44：35 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 4.21元買入 可上4.4元？甚麼價位止蝕/止賺？
46：30 - 觀眾問股：港交所 （00388） 走勢點睇？甚麼價位可入？
47：49 - 觀眾問股：匯豐 （00005） 可受惠加息重上60元？勿抱短炒心態
49：39 - 觀眾問股：降準會衝高大市？可入手內銀股？
52：02 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） vs 建設銀行 （00939） vs 郵儲銀行 （01658） 點揀？
53：48 - 觀眾問股：內地市場監管部門允許內房企業發抵押資產證券　是利好消息嗎？
55：30 - 未來內房分3大類
56：43 - 觀眾問股：京東 （09618） 342元買入可繼續持有？
58：19 - 觀眾問股：友邦 （01299） 未必可利好通關？股價現下坡走勢
1：01：29 - 觀眾問股：思摩爾 （06969） 可短綫持有？現水位有高追風險
1：03：00 - 觀眾問股：友邦 （01299） 會跌至40至43元？
1：05：00 - 觀眾問股：濰柴動力 （02338） 可受惠經濟？前景點睇？甚麼價位可買入？
1：06：16 - 恒大 （03333） 短期內債務重組、停牌機會大？
1：08：26 - 不主張搏恒大 （03333） 反彈
1：10：14 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 前景點睇？未太看淡宜減持
1：13：06 - 恒指早段市況速覽
1：15：17 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

內地放風降準　內銀股逐隻分析：招商銀行3968vs建設銀行939vs郵儲銀行1658
今日
內地放風降準　內銀股逐隻分析：招商銀行3968vs建設銀行939vs郵儲銀行1658
友邦1299股價曾穿80元關　下行壓力有幾大？
今日
友邦1299股價曾穿80元關　下行壓力有幾大？
阿里巴巴9988不斷試底　其他科網股又點睇？
今日
阿里巴巴9988不斷試底　其他科網股又點睇？
嗶哩嗶哩9626未太看淡宜減持？話你知前景點睇　
今日
嗶哩嗶哩9626未太看淡宜減持？話你知前景點睇　
碼頭股vs航運股點揀？即睇前景分析
今日
碼頭股vs航運股點揀？即睇前景分析

你可能感興趣

內地放風降準　內銀股逐隻分析：招商銀行3968vs建設銀行939vs郵儲銀行1658
今日 14:34
內地放風降準　內銀股逐隻分析：招商銀行3968vs建設銀行939vs郵儲銀行1658
友邦1299股價曾穿80元關　下行壓力有幾大？
今日 13:16
友邦1299股價曾穿80元關　下行壓力有幾大？
阿里巴巴9988不斷試底　其他科網股又點睇？
今日 13:41
阿里巴巴9988不斷試底　其他科網股又點睇？

最新專欄文章 更多

內地放風降準　內銀股逐隻分析：招商銀行3968vs建設銀行939vs郵儲銀行1658
今日
內地放風降準　內銀股逐隻分析：招商銀行3968vs建設銀行939vs郵儲銀行1658
AI概念股商湯科技明起招股　現市況值得抽嗎？
今日
AI概念股商湯科技明起招股　現市況值得抽嗎？
碼頭股vs航運股點揀？即睇前景分析
今日
碼頭股vs航運股點揀？即睇前景分析
阿里巴巴9988不斷試底　其他科網股又點睇？
今日
阿里巴巴9988不斷試底　其他科網股又點睇？
嗶哩嗶哩9626未太看淡宜減持？話你知前景點睇　
今日
嗶哩嗶哩9626未太看淡宜減持？話你知前景點睇　
商湯科技（00020） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 京東集團—SW（09618） 降準 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） 撈貨 減持 穿底 香港交易及結算所有限公司

上一篇文章

【中概股風暴】恒生科指跌3%創發布新低　中證監：禁止VIE企業境外上市是誤解誤讀

下一篇文章

AI概念股商湯科技明起招股　現市況值得抽嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】人行官媒：恒大事件短期衝擊逐步明朗化　11月總房地產貸款按年增2000億人幣
【內房危機】人行官媒：恒大事件短期衝擊逐步明朗化　11月總房地產貸款按年增2000億人幣
【中概股風暴】恒生科指跌3%創發布新低　中證監：禁止VIE企業境外上市是誤解誤讀
【中概股風暴】恒生科指跌3%創發布新低　中證監：禁止VIE企業境外上市是誤解誤讀
【開市9點半】中證監發聲淡化中概股退市風險　佳兆業賣產抵債　商湯科技周二招股
【開市9點半】中證監發聲淡化中概股退市風險　佳兆業賣產抵債　商湯科技周二招股
【內房危機】山高金融擬1.86億購佳兆業中環中心38樓　部分代價以對方欠款結付
【內房危機】山高金融擬1.86億購佳兆業中環中心38樓　部分代價以對方欠款結付
【港股市況】恒生指數跌逾400點、科指跌3%創新低　阿里巴巴跌半成、港交所逆市升（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌逾400點、科指跌3%創新低　阿里巴巴跌半成、港交所逆市升（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港9%　騰訊ADR低4%　夜期收市急瀉405點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港9%　騰訊ADR低4%　夜期收市急瀉405點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款