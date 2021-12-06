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【輝瑞疫苗】第3針打強生免疫反應強烈 溝針保護力更佳

環球社會熱點 15:39 2021/12/06

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為應對新冠肺炎疫情，全球各地陸續開展加強劑接種計劃。美國有研究發現，接種輝瑞疫苗後再打強生疫苗作第3針，將產生強烈免疫反應，或能更有效預防重症。研究人員表示，是次研究包含Delta變種及Beta變種。

福西指Omicron變種威脅或遜Delta變種 【下一頁】

哈佛醫學院貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC） 研究員巴魯什（Dan Barouch）率領團隊，對65名完成2劑輝瑞疫苗（Pfizer）接種的人士作小型研究，結果已提交同行評審的學術期刊，而未經同行評審的預印本則在醫學網站MedRxiv發布。

研究人員周日（5日）表示，最初接種輝瑞疫苗人士，接種強生疫苗（Johnson & Johnson）作第3針後，雖然對新冠病毒原始毒株、Beta變種及Delta變種產生抗體速度較慢，但抗體卻維持更久。研究亦顯示，參與者接種第3針輝瑞後，雖然更快產生抗體，數目亦更多，但反應下降速度亦更快。

美國16州錄Omicron變種確診 Delta變種仍為主流 【下一頁】

巴魯什表示，兩種疫苗作第3針能有效提高抗體濃度，第4周時兩組人士中和抗體水平相約。但4周後，接種輝瑞的人士抗體水平開始下降，而接種強生者的抗體水平則繼續上升。另外，研究亦發現強生疫苗增加「CD8」T細胞數目。該細胞不但能預防輕度感染，亦能阻止感染後發展成重症。

巴魯什指雖然研究並未涵蓋Omicron變種病毒，但相信發現或對找到對抗最新變種方法十分重要。巴魯什表示，目前對Omicron變種尚未有清晰了解，多數憂慮其或能在一定程度上避開抗體，所以民眾的確需要接種第3針增加抗體和T細胞數目。

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責任編輯：李俊儀

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