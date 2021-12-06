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港股低開後續軟半日跌300點　港洨所388逆市上.

股市 13:30 2021/12/06

分享：

港股今早低開後走勢偏軟。恆生指數一度跌近400點，半日跌幅略為收窄，跌300點，收報23466點。重磅科技股繼續捱沽，拖累恒生科指跑輸大市，半日跌162點，跌幅近百分之三，收報5763點。單計美團 （03690） 、阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 同京東集團 （09618） ，已拖低恒指174點。

阿里巴巴跌未完　再有人事變動

阿里巴巴阿里 （09988） 股價繼續尋底，今早一度低見109.5元，創上市新低，半日跌半成，中午收市報113元。阿里巴巴再有人事變動，副首席財務官徐宏，將接替武衛出任集團首席財務官一職。

市場憧憬中概股加快由美國回流到香港上市，刺激港交所 （00388） 股價逆市造好，半日升百分之三，收報464.6元。

市場消息指，港交所 （00388） 計畫於紐約設立辦事處，以便在美國市場推廣其業務，最早明年成事。而港交所就未有評論有關消息

 

恆大債務違約 恆大系插水 内房個別發展

恒大集團上星期發表公告，指未必有足夠資金履行一筆本金為2.6億美元的擔保義務，可能導致債權人要求債務加速到期。

恆大系「三寶」中國恆大 （03333） 、恆大物業 （06666） 和恆大汽車 （00708） 都下跌。中國恒大跌幅達到一成二，半日收報跌1.97元。

欄名 : 財經精點1分鐘

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