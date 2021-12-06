AI概念股商湯科技明起招股　現市況值得抽嗎？

再有新股IPO上場，港產AI「獨角獸」商湯科技 （新上市編號：00020） 預期明日起招股，招股價介乎3.85至3.99元，最高集資59.85億元，一手1000股，入場費4030.2元，預計本月17日掛牌，商湯科技值得抽嗎？現市況適宜入手新股嗎？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 資金回歸實體經濟股 航運、碼頭仍有錢景？*【按此－附time code】

Time code

00：00 - 市場焦點速覽

00：51 - 留意利率期貨如何反映市場對加息反應

02：23 - 市場開始不視Omicron為壞事 甚至當成利好

04：09 - 美股外圍市況速報+港股ADR表現

05：33 - 亞太股市早段市況速報

06：05 - 美股後市預測 焦點在本周聯儲局本年最後一次議息

08：35 - 不建議此刻趁調整吸納美股

09：18 - 未來外圍市場以加息收水為主 現宜持觀望態度

10：14 - 勿小看美股調整幅度

11：08 - 港股上日市況速覽+北水盤路

12：39 - 李克強適時降準加大對中小微企支持力度

13：17 - 內地降準消息對港股有幾利好？

15：14 - 港股年底大跌機會微？短綫仍有中概股退市、監管風險

16：57 - 港股策略一：中綫可部署分注吸納、短綫要「焗守」

17：44 - 港股策略二：再穿底就下望21139點 宜散水勿撈貨

18：11 - 港股短綫走勢波動 勿盲目估底

20：11 - 恒大再陷債務違約危機

21：51 - 內房股不宜沾手？也談佳兆業 （01638） 、花樣年 （01777）

23：55 - 碼頭航運股前景點睇？宜抱中綫部署態度

25：41 - 碼頭股vs航運股點揀？

27：27 - 預示科技股跌幾多？何時才完全反映中概股退市因素？

29：13 - ATMXJ中綫部署、分注吸納策略分析

30：39 - 恒指早段市況速覽

31：41 - ET個股推介 - 中國電力 （02380）

33：45 - 商湯科技 （新上市編號：00020） 明招股 現市況值得抽嗎？

37：23 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會跌至80元？275元有貨如何部署？

39：44 - 阿里巴巴 （09988） 不建議追沽 宜換畫京東 （09618） ？

41：07 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 有機會下試20、30元？穿100元要減持？

43：35 - 阿里巴巴 （09988） 冇貨不宜沾手

44：20 - 不建議過份看淡科技股

44：35 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 4.21元買入 可上4.4元？甚麼價位止蝕/止賺？

46：30 - 觀眾問股：港交所 （00388） 走勢點睇？甚麼價位可入？

47：49 - 觀眾問股：匯豐 （00005） 可受惠加息重上60元？勿抱短炒心態

49：39 - 觀眾問股：降準會衝高大市？可入手內銀股？

52：02 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） vs 建設銀行 （00939） vs 郵儲銀行 （01658） 點揀？

53：48 - 觀眾問股：內地市場監管部門允許內房企業發抵押資產證券 是利好消息嗎？

55：30 - 未來內房分3大類

56：43 - 觀眾問股：京東 （09618） 342元買入可繼續持有？

58：19 - 觀眾問股：友邦 （01299） 未必可利好通關？股價現下坡走勢

1：01：29 - 觀眾問股：思摩爾 （06969） 可短綫持有？現水位有高追風險

1：03：00 - 觀眾問股：友邦 （01299） 會跌至40至43元？

1：05：00 - 觀眾問股：濰柴動力 （02338） 可受惠經濟？前景點睇？甚麼價位可買入？

1：06：16 - 恒大 （03333） 短期內債務重組、停牌機會大？

1：08：26 - 不主張搏恒大 （03333） 反彈

1：10：14 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 前景點睇？未太看淡宜減持

1：13：06 - 恒指早段市況速覽

1：15：17 - 財經日誌提提你