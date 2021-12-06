【MagSafe】蘋果推出MagSafe軟件更新　磁吸充電速度加快

蘋果（Apple）早前推出磁吸式充電器MagSafe，惟不少用家指充電器的充電速度緩慢。近日蘋果終於出招解決問題，據外媒《inews》報道，蘋果已悄悄推出MagSafe軟件更新，提升其充電速度。

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據外媒報道，蘋果日前為MagSafe推出軟件更新「174」，加強MagSafe充電時的穩定性，減低裝置發熱的機會，保持磁吸充電的功率。據報道中引述的測試顯示，iPhone 13 Pro Max 目前可以加快15分鐘充電時間；而iPhone 12 Pro Max則加快了25分鐘。

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若想知道自己的MagSafe軟件是否最新「174」版本，用家可在手機的「設定」中點選「一般」，再選擇「關於本機」，點擊「Apple Magsafe Charger」，查看軟件版本是否為「174.0.0.0」。如果用家尚未獲得更新，亦可將手機連接MagSafe充電器、或將Magsafe 充電器連接至Mac機，供系統進行自動更新。

責任編輯：何子澄