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【通脹高企】及供應鏈影響 CBI下調英國明年經濟增長

環球經濟金融 14:15 2021/12/06

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英國工業聯合會（CBI）因應通脹及供應鏈問題，宣布下調英國明年經濟增長預測至5.1%，較早前預測低1個百分點。畢馬威（KPMG）更預計如實施社交距離限制，明年經濟增長僅得2.6%。

【通脹高企】南韓上月通脹率達3.7% 創10年新高 【下一頁】

CBI周一（6日）宣布明年的經濟增長預測由早前的6.1%下調至5.1%，跌1個百分點。CBI同時將今年的經濟增長預測，由早前的8.2%下調至6.9%，跌1.3個百分點。

該組織指出英國的產量遜於6月時的預期，而供應鏈中斷及通脹導致成本上升也成為短期不利因素。

CBI預計到了明年底，企業投資意願將回升至略高於疫情前水平，全年經濟增長料達8.2%。

但CBI警告上述僅屬短期經濟復甦。加計稅務扣減（Super Deductions）將於2023年3月底結束，政府也會上調企業稅。CBI預計英國的商業投資會跑輸其餘發達經濟體，敦促政府採取行動應對商業投資急降情況。

CBI料家庭開支仍為英國經濟主要動力，佔明年90%的增長，於2023年更將佔英國三分之二的國內生產總值（GDP）。

【通脹高企】英國4人家庭明年開支預計增逾1.7萬 【下一頁】

而會計師事務所KPMG更估計，假如英國需實行社交距離限制等防疫措施，明年的經濟增長只有2.6%。

而即使Omicron變種疫情只屬虛驚一場，KPMG預計英國明年經濟增長最多只達4.2%。KPMG指英國政府為阻止Omicron變種傳播而新實施的任何限制，都將進一步阻礙經濟復甦。

儘管通脹風險仍存在，但KPMG認為Omicron變種的不確定性影響下，英倫銀行今個月加息的機會不大。不過KPMG預計，利率於2023年底會上調至1%至1.25%。

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責任編輯：鄭錦玲

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