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【加強監管】內地整治互聯網保險　多間險企疑因不符條件叫停有關業務

股市 13:56 2021/12/06

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內地傳媒報導，近日多間內地保險公司發公告，稱將自明年1月1日起暫停開展互聯網保險業務。

內地加強監管延伸至互聯網保險，銀保監會上月發佈的文件列明，保險公司開展互聯網人身保險業務，應具備多項條件，多間保險公司有傳因而由明年起暫停互聯網保險業務。

內地傳媒報導，近日包括富邦財險、信泰人壽等多間內地保險公司發公告，稱將自明年1月1日起暫停開展互聯網保險業務，已承保的客戶保障權益不受影響。外界揣測，有關公司是根據最近發佈的保險機構互聯網人身保險業務新規，做出暫停互聯網業務的決定。

根據10月22日銀保監會發佈的《關於進一步規範保險機構互聯網人身保險業務有關事項的通知》，保險公司（不包括互聯網保險公司）開展互聯網人身保險業務，應具備以下條件：連續四個季度綜合償付能力充足率達到120%，核心償付能力不低於75%；連續四個季度風險綜合評級在B類及以上；連續四個季度責任準備金覆蓋率高於100%；保險公司公司治理評估為C級（合格）及以上；銀保監會規定的其他條件。

本港上市相關內險股個別發展，截至本港時間中午1時45分左右，互聯網保險股眾安在線 （06060） 跌2.7%，報25.25元；平保 （02318） 升0.4%，報55.65元。不過由年初起計，眾安在線及平保均累積不少跌幅，前者今年累計跌幅31%，後者今年累計跌幅更達41%。

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