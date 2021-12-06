Banksy賣模籌1.03億買英國監獄 保留畫作兼變文化中心

英國著名街頭塗鴉藝術家Banksy的作品一向受捧，近年多幅畫作拍賣以高價成交。Banksy近日承諾，將會出售繪畫位於雷丁監獄外牆的畫作模具，換取1,000萬英鎊，買下雷丁監獄並保留自己的畫作。

Banksy自碎畫二次拍賣更值錢 近2億港元出售 【下一頁】

Banksy於今年3月，在英國作家王爾德（Oscar Wilde）曾經監禁的雷丁監獄（HM Prison Reading）外，留下一幅畫作。但監獄早前公開賣地，Banksy的畫作恐怕隨之消失，有團體曾希望Banksy的作品能夠避免監獄賣予地產發展商。

最終，Banksy答應賣出自己畫出監獄作品的模具籌措1,000萬英鎊（約1.03億港元），連同雷丁市政府共出資1,260萬英鎊（約1.3億港元），購買雷丁的監獄。Banksy買下監獄後，不止外牆畫作得以保留，當地更會變身文化中心。

Banksy為醫護打氣畫作拍賣 籌得破紀錄1.56億 （多圖） 【下一頁】

外牆畫作中，由一個相信是王爾德的囚犯拉住床單綁成的繩索遊繩而下，繩的末端吊起打字機。Banksy曾表示，王爾德是一位有能力將兩個相抵概念合二為一創造魔術的天才，在使他落難的地方作畫是藝術層面的完美地點。

雷丁的監獄前身為中世紀大教堂，由英王亨利一世建造，並據傳亨利一世死後便在大教堂下葬，位置估計是現時監獄的停車場或是外牆。

雷丁市議會表示，目前與Banksy只有非正式商討，未有討論更多細節，但十分歡迎Banksy的決定。

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責任編輯：吳漢培