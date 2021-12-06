嗶哩嗶哩9626未太看淡宜減持？話你知前景點睇　

嗶哩嗶哩(09626)繼續受規範「金錢打賞」的政策及中概股陰霾影響，股價今天仍要向下沉底。半日跌接近3%，報436.6元。股份前景如何？持貨的投資者又應該如何部署？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽。

#視頻股 #中概股 #金錢打賞 #嗶哩嗶哩9626 #部署策略 #港股 #香港經濟日報 #ET開市直擊 #譚智樂 #譚凱韻

*重溫《ET開市直擊》- 資金回歸實體經濟股 航運、碼頭仍有錢景？*【按此-附time code】

Time code

00:00 - 市場焦點速覽

00:51 - 留意利率期貨如何反映市場對加息反應

02:23 - 市場開始不視Omicron為壞事 甚至當成利好

04:09 - 美股外圍市況速報+港股ADR表現

05:33 - 亞太股市早段市況速報

06:05 - 美股後市預測 焦點在本周聯儲局本年最後一次議息

08:35 - 不建議此刻趁調整吸納美股

09:18 - 未來外圍市場以加息收水為主 現宜持觀望態度

10:14 - 勿小看美股調整幅度

11:08 - 港股上日市況速覽+北水盤路

12:39 - 李克強適時降準加大對中小微企支持力度

13:17 - 內地降準消息對港股有幾利好？

15:14 - 港股年底大跌機會微？短綫仍有中概股退市、監管風險

16:57 - 港股策略一：中綫可部署分注吸納、短綫要「焗守」

17:44 - 港股策略二：再穿底就下望21139點 宜散水勿撈貨

18:11 - 港股短綫走勢波動 勿盲目估底

20:11 - 恒大再陷債務違約危機

21:51 - 內房股不宜沾手？也談佳兆業（01638）、花樣年（01777）

23:55 - 碼頭航運股前景點睇？宜抱中綫部署態度

25:41 - 碼頭股vs航運股點揀？

27:27 - 預示科技股跌幾多？何時才完全反映中概股退市因素？

29:13 - ATMXJ中綫部署、分注吸納策略分析

30:39 - 恒指早段市況速覽

31:41 - ET個股推介 - 中國電力（02380）

33:45 - 商湯科技（新上市編號：00020）明招股 現市況值得抽嗎？

37:23 - 觀眾問股：阿里巴巴（09988）會跌至80元？275元有貨如何部署？

39:44 - 阿里巴巴（09988）不建議追沽 宜換畫京東（09618）？鳥政策

41:07 - 觀眾問股：阿里巴巴（09988）有機會下試20、30元？穿100元要減持？

43:35 - 阿里巴巴（09988）冇貨不宜沾手

44:20 - 不建議過份看淡科技股

44:35 - 觀眾問股：中國電力（02380）4.21元買入 可上4.4元？甚麼價位止蝕/止賺？

46:30 - 觀眾問股：港交所（00388）走勢點睇？甚麼價位可入？

47:49 - 觀眾問股：匯豐（00005）可受惠加息重上60元？勿抱短炒心態

49:39 - 觀眾問股：降準會衝高大市？可入手內銀股？

52:02 - 觀眾問股：招商銀行（03968）vs 建設銀行（00939） vs 郵儲銀行（01658）點揀？

53:48 - 觀眾問股：內地市場監管部門允許內房企業發抵押資產證券 是利好消息嗎？

55:30 - 未來內房分3大類

56:43 - 觀眾問股：京東（09618）342元買入可繼續持有？

58:19 - 觀眾問股：友邦（01299）未必可利好通關？股價現下坡走勢

1:01:29 - 觀眾問股：思摩爾（06969）可短綫持有？現水位有高追風險

1:03:00 - 觀眾問股：友邦（01299）會跌至40至43元？

1:05:00 - 觀眾問股：濰柴動力（02338）可受惠經濟？前景點睇？甚麼價位可買入？

1:06:16 - 恒大（03333）短期內債務重組、停牌機會大？

1:08:26 - 不主張搏恒大（03333）反彈

1:10:14 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩（09626）前景點睇？未太看淡宜減持

1:13:06 - 恒指早段市況速覽

1:15:17 - 財經日誌提提你