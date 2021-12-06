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【Google】Google Photos更新「Locked Folder」功能　擴展至更多Android用戶

科技 14:25 2021/12/06

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現今用戶重視個人私隱，更傾向將其個人照片及資料進行加密，Google一直積極在私隱方面部署，例如推出Google Photos內的「Locked Folder」功能。惟這功能一直僅限於Pixel用戶使用，最近Google就宣布，將會拓展用戶範圍，開放這個功能予更多Android手機。有傳首批獲此功能的手機將會是Samsung及OnePlus產品。

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Google日前宣布，Google Photos內的「Locked Folder」功能將會開放予更多Android用戶，讓更多非Pixel用家使用其功能。據外媒The Verge引述消息，9月已經有少部份Samsung及OnePlus用家，在Google Photos內找到Locked Folder功能，相信Samsung及OnePlus產品將會成為首批獲此功能的手機。

Google Photos的「Locked Folder」功能主要讓用家選取指定照片或影片，放入上鎖的資料夾。在開啟Locked Folder時，用家需要再一次驗證身份。而 Locked Folder內的相片亦不會上傳備份至雲端。

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值得注意的是，以上功能適用於Android 6或以上的手機。而Google亦表示，明年將為iOS用家提供以上功能。

責任編輯：何子澄

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