【聖誕節】白宮迎接聖誕　Google街景開放免費參觀

▲ 近日Google更新了白宮內部的街景照，讓無法親身一遊白宮的民眾，可以在網上免費參觀換上聖誕裝飾的白宮。

聖誕節即將到老，不少人都會為家中進行裝飾，身為美國第一家庭的白宮自然也不例外。近日Google就更新了白宮內部的街景照，讓無法親身一遊白宮的民眾，可以在網上免費參觀換上聖誕裝飾的白宮。

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鑑於疫情影響，今年白宮無法對外開放。為了讓民眾可以感受到白宮的聖誕氣氛，美國第一夫人吉爾．拜登日前就就邀請Google到訪，更新白宮內部的街景照，展示「聖誕版」白宮。

白宮自甘迺迪總統時代，每年的聖誕節都會有個裝飾的主題，而今年的主題是「Gifts From the Heart」，將每個房間以一個不同的「贈予」做為主旋律，包括了信仰、社區、家庭、友誼、和平、服務等。一共用上了41棵聖誕樹、約略1,800公尺長的彩帶、逾78,750個燈泡、及超過10,000個掛在樹上的小裝飾品。

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事實上，白宮早在2012年就成為Google Street View的虛擬參觀場地之一，大家都可透過 Google欣賞到當中的傢俱、肖像畫與藝術品。

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責任編輯：曾曉汶