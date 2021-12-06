▲ 【阿里巴巴重組】張勇內部信：阿里組織戰略由「中台戰略」改為「多元化治理」

阿里巴巴 （09988） 股價屢創香港上市新低後，集團今日開市宣布組織架構重組，任職15年的武衛明年交棒阿里巴巴集團首席財務官職位，並明確分立中國電商、海外電商板塊。阿里巴巴主席兼CEO張勇在集團內部信交代，重組不單加強集團的海外發展戰略，也將2015年起以數據為核心的「中台戰略」組織戰略，改為以「多元化治理」為全新組織戰略。

阿里巴巴2015年設立「中台戰略」，大致方針是設立統一技術架構、產品支撐體系、數據共享平台、安全體系等，將多樣化的業務在「中台（相應於前台、後台的middle end）」打通。

張勇反省個別新業務效率不高 內部去年已提及「中台變薄」

不過，面對內地數據監管要求提高，以至部分創新業務因「中台標準化」難帶來顛覆式高速發展，張勇2020年已在內部信提及，部分新業務在起始階段時效率不太高，在主打「新製造」的犀牛智造，去年已提及有獨立的業務、技術、開發和產品編製，當時已傳出集團擬將「中台變薄、碎片化」。

張勇在最新內部信明確指出，集團正在形成多業務引擎驅動未來增長的格局，「多元化治理」將成為集團全新的組織戰略，變相解放統一「中台」的發展模式

我們希望通過更多新型治理方式的探索，始終用生產關係的先進性來驅動先進生產力的釋放，用組織的創新去驅動業務的創新。

中國電商由「阿里十八羅漢」戴珊處理 張勇：海外市場須更大作為

在核心電商業務，阿里巴巴重組明確分立「中國數字商業板塊」、「海外數字商業板塊」，當中中國數字商業板塊由集團總裁、合夥人戴珊掌管。戴珊是阿里巴巴創始員工之一、即所謂的「十八羅漢」，過去曾掌阿里企業向事業群、盒馬事業群以至社區團購業務，最新分管大淘寶（包括淘寶、天貓、阿裡媽媽），B2C零售，淘菜菜，淘特和國內貿易（CBU）等一層組織。

張勇稱，面對越來越激烈的競爭格局，必須決策更高效、行動更統一、分工明確，期待戴珊發揮「厚的市場經驗、傑出的領導力以及獨特的女性體驗視角」。

曾為集團最年輕合夥人的蔣凡將掌「海外數字商業板塊」，涉及全球速賣通（AliExpress）、國際貿易（ICBU）以及Lazada等海外子企。另一集團總裁Michael Evans續負責「阿里巴巴海外商務代表團隊（AGB）」、「國際智慧財產權保護（IPR）」和「海外公共事務（IGR）」等部門。

張勇稱，阿里巴巴海外市場增長迅速，海外年度活躍消費者已達2.85億，但距離成為一家真正意義上的全球化公司，距離在潛力廣闊的海外市場有更大作為，「我們還有很長的路要走」。

他讚許，蔣凡在「大淘寶」7年時間完成無線化、個性化和內容化發展，期待他帶領團隊在海外市場發展中實現更多創新。

張勇總結：

對於22歲的阿里巴巴，這又是一個全新的開始，是我們面向未來堅定變革的新起點。各位阿里人，讓我們一起做好自己，風雨同行！

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編輯：麥德銘