  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (一) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴重組】張勇內部信：阿里組織戰略由「中台戰略」改為「多元化治理」

新經濟追蹤 13:15 2021/12/06

分享：

【阿里巴巴重組】張勇內部信：阿里組織戰略由「中台戰略」改為「多元化治理」

阿里巴巴 （09988） 股價屢創香港上市新低後，集團今日開市宣布組織架構重組，任職15年的武衛明年交棒阿里巴巴集團首席財務官職位，並明確分立中國電商、海外電商板塊。阿里巴巴主席兼CEO張勇在集團內部信交代，重組不單加強集團的海外發展戰略，也將2015年起以數據為核心的「中台戰略」組織戰略，改為以「多元化治理」為全新組織戰略。

阿里巴巴2015年設立「中台戰略」，大致方針是設立統一技術架構、產品支撐體系、數據共享平台、安全體系等，將多樣化的業務在「中台（相應於前台、後台的middle end）」打通。

阿里巴巴CFO武衛明年4月交棒 電商「分家」，可見【下一頁】

張勇反省個別新業務效率不高　內部去年已提及「中台變薄」

不過，面對內地數據監管要求提高，以至部分創新業務因「中台標準化」難帶來顛覆式高速發展，張勇2020年已在內部信提及，部分新業務在起始階段時效率不太高，在主打「新製造」的犀牛智造，去年已提及有獨立的業務、技術、開發和產品編製，當時已傳出集團擬將「中台變薄、碎片化」。

張勇在最新內部信明確指出，集團正在形成多業務引擎驅動未來增長的格局，「多元化治理」將成為集團全新的組織戰略，變相解放統一「中台」的發展模式

我們希望通過更多新型治理方式的探索，始終用生產關係的先進性來驅動先進生產力的釋放，用組織的創新去驅動業務的創新。

阿里巴巴2020年9月成立智能工廠「迅犀」，可見【下一頁】

中國電商由「阿里十八羅漢」戴珊處理　張勇：海外市場須更大作為

在核心電商業務，阿里巴巴重組明確分立「中國數字商業板塊」、「海外數字商業板塊」，當中中國數字商業板塊由集團總裁、合夥人戴珊掌管。戴珊是阿里巴巴創始員工之一、即所謂的「十八羅漢」，過去曾掌阿里企業向事業群、盒馬事業群以至社區團購業務，最新分管大淘寶（包括淘寶、天貓、阿裡媽媽），B2C零售，淘菜菜，淘特和國內貿易（CBU）等一層組織。

張勇稱，面對越來越激烈的競爭格局，必須決策更高效、行動更統一、分工明確，期待戴珊發揮「厚的市場經驗、傑出的領導力以及獨特的女性體驗視角」。

曾為集團最年輕合夥人的蔣凡將掌「海外數字商業板塊」，涉及全球速賣通（AliExpress）、國際貿易（ICBU）以及Lazada等海外子企。另一集團總裁Michael Evans續負責「阿里巴巴海外商務代表團隊（AGB）」、「國際智慧財產權保護（IPR）」和「海外公共事務（IGR）」等部門。

張勇稱，阿里巴巴海外市場增長迅速，海外年度活躍消費者已達2.85億，但距離成為一家真正意義上的全球化公司，距離在潛力廣闊的海外市場有更大作為，「我們還有很長的路要走」。

他讚許，蔣凡在「大淘寶」7年時間完成無線化、個性化和內容化發展，期待他帶領團隊在海外市場發展中實現更多創新。

張勇總結：

對於22歲的阿里巴巴，這又是一個全新的開始，是我們面向未來堅定變革的新起點。各位阿里人，讓我們一起做好自己，風雨同行！

相關文章：

【阿里巴巴股價】滴滴退市阿里急瀉　海外投資者為何要急沽中概股？

【阿里巴巴大股東】孫正義連環不幸事件拖　一周4大挫折、阿里巴巴非最傷？

【阿里巴巴股價】高盛未死心看好阿里長遠發展　外電：阿里與B站齊成大行降目標價首要對象

編輯：麥德銘

港股 阿里巴巴－SW（09988） 張勇 阿里巴巴 淘寶 天貓

上一篇文章

友邦1299股價曾穿80元關　下行壓力有幾大？

下一篇文章

【新指數】恒指公司推兩條聰明貝塔多因子指數　助投資者選股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】人行官媒：恒大事件短期衝擊逐步明朗化　11月總房地產貸款按年增2000億人幣
【內房危機】人行官媒：恒大事件短期衝擊逐步明朗化　11月總房地產貸款按年增2000億人幣
【開市9點半】中證監發聲淡化中概股退市風險　佳兆業賣產抵債　商湯科技周二招股
【開市9點半】中證監發聲淡化中概股退市風險　佳兆業賣產抵債　商湯科技周二招股
【內房危機】山高金融擬1.86億購佳兆業中環中心38樓　部分代價以對方欠款結付
【內房危機】山高金融擬1.86億購佳兆業中環中心38樓　部分代價以對方欠款結付
【中概股風暴】中證監：禁止VIE架構企業境外上市的報道是誤解誤讀
【中概股風暴】中證監：禁止VIE架構企業境外上市的報道是誤解誤讀
【港股市況】恒生指數午後跌近300點　阿里巴巴跌半成創新低、港交所升3%、恒大跌12%破底（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後跌近300點　阿里巴巴跌半成創新低、港交所升3%、恒大跌12%破底（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港9%　騰訊ADR低4%　夜期收市急瀉405點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港9%　騰訊ADR低4%　夜期收市急瀉405點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款