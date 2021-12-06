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特朗普新社交平台成功集資78億 未披露金主身份

環球社會熱點 13:35 2021/12/06

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美國前總統特朗普因國會山莊暴動被各大社交平台封殺後，10月時宣布創立自家社交平台。特朗普上周六（4日）宣布，新社交平台已成功配股集資10億美元（約78億港元），但未有透露投資者身份。特朗普表示，成功集資令新社交平台更能反擊大型科技公司的壟斷。

特朗普新社交平台帶動 DWAC投資者大賺4.2億美元 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）10月成立的名為「TRUTH Social」的社交平台，隸屬特朗普新成立的公司特朗普媒體及科技集團（Trump Media & Technology Group，簡稱TMTG）。TMTG上周六宣布，已達成協議成功集資10億美元。特朗普發表聲明表示，隨公司資金的增加，TMTG將擁有更多能力反擊大型科技公司的壟斷。

TMTG將和Digital World Acquisition Corp（簡稱DWAC）合併，為推出新社交平台鋪路。DWAC表示，將提供高達2.93億美元（約22.9億港元）的合作資金，總收益約為12.5億美元（約97.5億港元）。

按照DWAC上周五（3日）收市的股價推算，特朗普的新社交平台市值高達近40億美元（約311.87億港元）。

特朗普再創社交平台 揚言對抗大型科企 【下一頁】

TMTG和DWAC未透露投資者身份，《彭博》報道指，TMTG財務細節未公開，甚至和DWAC的合併交易亦尚未完成。民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）指收購或違證券法的披露要求，要求美國證券交易委員會（SEC）展開調查，惟SEC拒絕回應是否計劃採取行動。

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責任編輯：李俊儀

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