【新指數】恒指公司推兩條聰明貝塔多因子指數　助投資者選股

▲ 恒生指數公司推出兩條聰明貝塔多因子指數，圖為恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄。

恒生指數公司推出兩條聰明貝塔多因子指數，分別為「恒生大中型股等權重混合因子（QVLM）指數」以及「恒生大中型股風險平價混合因子（QVLM）指數」，進一步擴展恒生聰明貝塔指數系列。

恒指公司表示，聰明貝塔策略有助投資者按可反映不同的回報及風險特質的因子，通過具系統性、透明及成本高效的方式，進行選股、分配權重及調整，以構建投資組合。這次是恒指公司首次構建多因子指數，公司稱此舉透過自上而下的選股策略，結合單一因子指數，以達致理想的因子風險。

兩條聰明貝塔多因子指數採用恒生大中型股（可投資）指數作為選股範圍，捕捉了四個因子，包括質量、價值、低波幅及動量。質量是指股權收益率及每股盈利之變化等；價值是指預估收益相對股價比率，以及帳面價值相對股價比率等比率；低波幅是指最近一年總回報之波幅；而動量則是指最近 12 個月收市價相對最高價比率。

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