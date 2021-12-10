【新股IPO】青瓷遊戲6633將以招股價下限定價　集資9.52億

▲ 青瓷遊戲6633將以招股價下限定價 集資9.52億

青瓷遊戲 （新上市編號：06633） 將在下周四（12月16日）掛牌。據外電報道指，青瓷遊戲最終以招股價區間下限11.2元定價，超額配售權未行使前，集資9.52億元。早前據市場消息指，青瓷遊戲國際配售已經錄得足額認購。

青瓷遊戲招股詳情

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

青瓷遊戲日前截止認購，惟在孖展認購的最後一日，該股突然出現大量抽飛。據多間券商數據顯示，青瓷遊戲的孖展一度錄得13.5億元，超購逾10倍，但在接近截止招股的時候，孖展僅剩餘3.4億元，以公開發售部分集資1.19億元計算，近超購逾1.8倍。

當中，輝立證券曾借出6.6億元，最終僅借出4200萬元；華盛證券曾借出近6億元，最終僅借出1.8億元。

商湯科技0020周二招股，入場費4030.2元、引入8基投【下一頁】

*重溫今早《ET開市直擊》譚智樂分析新股部署*【按此速睇-附time code】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】青瓷遊戲6633今日起招股 一手入場費約7071元

【新股IPO】凱萊英醫藥6821 H股定價388元 較A股折讓逾3成

記者：梁安琪