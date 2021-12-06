【內房危機】3內房同日陷違約事件　中央發聲撐僅個別事件、鬆綁融資　碧桂園逆市升逾3%

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【新股IPO】DayDayCook赴美申SPAC上市 創辦人朱嘉盈：美國較接受這類行業
內房違約潮擴大，中國房地產開發商的兩大美元債發行巨頭恒大 （03333） 及佳兆業 （01638） 預告即將違約、但中國當局罕有連環發聲稱恒大事件為個別個案、房企融資近日出現鬆綁，部份房企將發行ABS，國務院總理李克強亦預告降準，維穩意味甚強。內房股個別發展。
人行官媒：恒大事件短期衝擊逐步明朗化，11月總房地產貸款按年增2000億人幣，看【下一頁】
傳碧桂園 （02007） 、萬科 （02202） 、綠城 （03900） 、龍湖 （00960） 及龍光 （03380） 等房企計劃於近期發行固定收益產品。碧桂園半日升3.7%，中午收報7.32元，萬科升1.5%，報18.82元，龍光升1.2%，報7.54元，綠城無升跌，報12.58元，惟龍湖跌1.5%，報37.45元。
碧桂園等擬申請發行供應鏈ABS產品，萬科發行額傳逾7億人幣，看【下一頁】
恒大 （03333） 周一有兩隻美元債利息的寬限期到期，惟仍未傳出任何支付消息，恒大半日跌12.4%，中午收報1.97元，佳兆業周二則有4億美元債本金到期，惟交換要約失敗，半日跌1.1%，報0.92元。
小型內房陽光100中國 （02608） 繼續爆出債務違約，事實上，此前已有多隻內房違約，包括花樣年 （01777） 、當代置業 （01107） 、新力控股 （02103） ，A股的藍光發展等。
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