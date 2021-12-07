【美股開市】道指升325點　納指升1.9%　蘋果升2%、Intel升逾6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場對Omicron變種病毒嚴重性的擔憂消退，加上內地承諾採取措施支持經增長，外圍股市上漲。美股三大指數高開，道指升逾300點，納指高開1.9%，蘋果（美：AAPL）升2%，Intel（美：INTC）分拆Mobileye升逾6%。

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即市走勢︰

【22：30】美股開市，道指漲325點，納指升290點或1.9%，標指升56點或1.2%。

【19：17】道指期貨升366點，納指期貨大漲1.9%。Tesla（美：TSLA）及Nvidia（美：NVDA）反彈逾3%。

【16：52】道指期貨升301點，報35528點；標指期貨升50點，報4642點；納指期貨升249點或1.6%，報16095點。

【16：33】【騰訊持股】鬥魚創辦人張文明辭任董事及CEO 即日生效

【13：50】【Bitcoin】比特幣大上大落更吸引？ 55%持有人近一年才入場

【12：43】【科技女股神】Cathie Wood本周三推ARK Transparency ETF 拓ESG新戰線

【12：18】道指期貨升142點，報35369點；標指期貨升16點，報4608點；納指期貨升45點或0.3%，報15891點。

【09：01】【美股焦點】英特爾據報擬將旗下自動駕駛汽車業務Mobileye上市 盤後升逾7%

【08：22】【Bitcoin】比特幣周末「閃崩」過後 重上50000美元水平

==以下12月7日（周一）股市==

投資者對變種病毒Omicron憂慮減少，美股大幅反彈，道指一度飆776點，納指倒升0.93%。中概股普遍回升，阿里巴巴 （09988） 美股勁彈逾1成，收市報123.6美元，折合為120.51港元，較港收市價112.7元高7%。

即睇美股收市：

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道指收報35227點，升646點或1.87%；標指收報4591點，升53點或1.17%；納指收報15225點，升139點。歐股以貼近全日高位作收，Stoxx 600反彈1.3%，旅遊休閒股急升。

蘋果彈2.2%；藥房股Walgreens回升3.7%。市場料聯儲局加快退出量寬，加密貨幣重挫。持有比特幣的Tesla（美：TSLA）一度跌穿1,000美元，收市跌0.6%，報1009美元；美國證券交易委員會（SEC）啟動了對特斯拉（Tesla）的調查，涉及對其太陽能電池板缺陷的舉報。

*晉達特約：ESG投資漸成主流 從減碳趨勢尋機遇*

白宮疫情首席顧問福西（Anthony Fauci）認為，雖然Omicron傳播迅速，但染疫者多為輕症 ； 他的言論紓緩市場對疫情的憂慮。另外，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布，12月27日起，紐約市私人企業僱員必須接種新冠疫苗，不得用檢測替代接種。

美滙指數報96.31，漲0.2%。美10年期債息升8.8個基點，至1.429厘。

紐約期油抽高4.9%，收市報69.49美元；布蘭特期油漲4.6%，報73.08美元。

【TSLA】Tesla遭美證交會調查 涉其太陽能電池板存在缺陷

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】緊盯通脹數據 料11月CPI按年升幅擴至6.7% 高盛下調美經濟預測

即市走勢︰

【02：32】據消息人士，豐田汽車（美：TM）將在北卡羅來納州興建的新電池廠，將於2025年投入使用，每年可為80萬輛汽車提供足夠的電池。

【02：26】納指漲1%，主要科技股多數反彈，特斯拉（美：TSLA）跌幅收窄至1%以內。

【02：19】道指漲逾700點，成分股WBA維持超過4%的漲幅領跑，Salesforce.com仍然跌逾0.8%；標指漲逾1.3%，成分股蘋果漲逾2%，特斯拉跌幅收窄至1%；納指漲約0.8%。

【02：15】道指飈702點或2%，此前曾最多升736點或2.1%；納指升129點或逾0.8%；標指升63點或1.4%

【01：06】道指再度漲逾600點， 暫漲615點或逾1.7%，此前曾最多升661點至高見35241點；納指升20點或0.1%；標指升38點；紐約期油漲逾3%

【00：30】美國能源部副部長David Turk強烈呼籲美國石油開採商加大生產力度。他指拜登政府釋放戰略石油儲備，已經盡到降低燃油價格的職責。拜登政府沒有妨礙增加國內石油產量，來滿足當前的能源需求，敦促石油開採商增加供應。

【00：32】由於Omicron變異病毒，摩根大通將英國央行開始收緊貨幣政策的時間預測，從12月推遲至明年2月

【23：32】道指升575點，納指升逾0.4%，標指升1%。

【22：30】美股開市，道指升343點，納指升近0.3%，標指升0.7%。

【20：25】Tesla（美：TSLA）盤前跌穿990美元，Nvidia（美：NVDA）跌逾4%，穿300美元。

【18：31】歐股升幅減，德股升0.2%，法股升近0.4%，英股升近0.7%。道指期貨升159點，納指期貨近0.2%。

【12：24】道指期貨升231點，報34811點；標指期貨升23點，報4561點；納指期貨升29點或0.2%，報15741點。

【11：03】【Bitcoin】薩爾瓦多抄底買入多150個比特幣、網民指浪費納稅人金錢 總統：比特幣比黃金更保值

【07：30】【FB新功能】Facebook Messenger 推分單夾錢功能 今周起美國測試

【07：30】【女股神】Cathie Wood旗艦基金ARKK重挫 僅兩成份股未落入熊市區間

【07：30】美國非農業新增職位遠遜預期，創下去年12月以來最小增幅。美股3大指數上周五高開後反覆下滑，科技股沽壓沉重，納指最多曾挫2.93%； 道指一度挫逾300點，尾市逐步收復失地。道指跌59點，收報34580點；標指跌38點，報4538點；納指收市跌295點或1.92%，收報15085點。

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責任編輯︰梁浩碩