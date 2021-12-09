【美股期貨】道指期貨跌120點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周四於亞洲時段回軟，道指期貨跌逾百點，納指期貨跌0.4%。美國今日將公布上周初領失業救濟人數，市場預計為21.5萬，另會公布10月批發庫存數據。

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即市走勢︰

【18：28】道指期貨跌120點，納指期貨跌0.4%，標指期貨跌16點。

【12：38】【Apple Car】蘋果自動駕駛項目據報本周流失3名關鍵工程師

【12：18】美股期貨回軟，道指期貨跌45點，報35709點；標指期貨跌5點，報4695點；納指期貨跌25點或近0.2%，報16369點。

【10：07】【中國巴菲特】段永平再出手投資中概股 short put新東方

【09：49】【全球經濟】摩通料明年疫情結束 全球經濟將全面復甦

【08：32】【遊戲驛站GME】Gamestop季度虧損擴大4.6倍至近1.1億美元 股價盤後跌逾3%

==以下12月9日（周三）股市==

BioNTech（美：BNTX）與輝瑞（美：PFE）指疫苗加強針可應付Omicron，道指先跌後升，納指續揚。蘋果（美：AAPL）升2.28%，收報175.08美元，再創歷史新高，市值逾2.86萬億美元。道指收市升35點，報35754點；標指升14點，報4701點；納指升100點或0.64%，報15786點。

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據報蘋果通知供應商於11月至明年1月加快iPhone產量，扭轉前數個月產量下降的情況。另外，知名蘋果分析師郭明錤指，雖然還沒有發布第一代產品，蘋果第二代AR頭戴設備已經在研，將於2024年發布。

另外，美國上訴法院裁定，蘋果公司暫時不需因一宗案件遭原訟法院法官的裁決，而改變旗下應用程式商店（App Store）的收費規則，直至法院就其上訴有裁定為止。

輝瑞和BioNTech表示，初步實驗室研究結果顯示，兩者合作研發的第3劑疫苗加強針能顯著提升抗體水平，有效中和Omicron變異病毒。

不過，世衞首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）稱，暫時未有足夠科學數據確定有關結論。世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）促請各國加快接種行動，並迅速制訂嚴格的防疫措施，包括加強基因排序與檢測行動，以應對新變種病毒Omicron，否則可能為時已晚。

英國首相約翰遜宣布在英國實施B計劃，將重新推出在家辦公的指引，在大型場所將強制使用疫苗護照，進一步將佩戴口罩要求擴大到大多數公共場所，以對抗Omicron。

加拿大央行周三一如市場預期，維持隔夜指標利率在0.25%不變，並維持最快可能在明年4月首次加息的指引。

油價延升三天。紐約期油周三收市升0.43%，報72.36美元。倫敦布蘭特期油升0.5%，報75.82美元。

美國勞工部公布，10月份職位空缺增加43.1萬個，報1103.3萬個，創歷來第二高，並超過預期的1046.9萬個。

加央行維持利率不變 維持最快可能明年4月加息指引

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即市走勢︰

【01：46】納指漲逾50點或0.3%，標普500指數轉跌，道指跌幅收窄至約50點。

【01：16】離岸人民幣兌美元上漲0.5%，暫報6.3321元。

【01：13】【Omicron變種】輝瑞擬一周半內提交疫苗應對病毒能力數據

【00：59】美股新能源車板塊反彈，蔚來汽車（美：NIO）漲超5%，Lordstown Motors（美：RIDE）漲近5%，Workhorse（美：WKHS）漲近3%，理想汽車（美：LI）漲2.13%。

【00：58】道指跌69點或0.2%；納指升46點或0.3%；標指跌4點；蘋果（美：AAPL）漲逾1.9%，Tesla（美：TSLA）高位有回吐，暫跌0.3%

【00：32】中概教育股持續走高，新東方、好未來均漲逾10%，高途漲7%，網易有道漲5.7%。

【00：30】歐洲STOXX 600指數初步收跌0.46%，報477.99點。德國DAX 30指數初步收跌0.66%，報15713.05點。法國股指初步收跌0.68%，英國股指初步收漲0.11%，意大利股指初步收跌1.18%。

【23：04】道指升36點，納指跌0.2%，標指升1點。

【22：31】美股開市，道指升9點，納指跌0.3%，標指跌2點。

【19：01】歐股跌幅擴大，道指期貨跌27點，納指期貨升近0.3%。

【17：28】道指期貨升54點，納指期貨升逾0.4%。歐洲股市方面，德股掉頭向下，法股升近0.1%，英股升逾0.4%。

【12：40】【AAPL】蘋果據報5年前與中國政府簽逾2萬億元協議 擺平威脅

【12：34】道指期貨升122點，報35841點；標指期貨升19點，報4706點；納指期貨升83點或0.5%，報16409點。

【12：20】【Bitcoin】加密貨幣老手反諷債券市場「龐氏騙局」 籲買比特幣數碼資產對沖

【10：49】【中概股退市】小鵬顧宏地：中概股除牌大限以年計 中美有時間尋共識

【10：16】【中概股風暴】官媒：內地企業可依法合規下選擇境外上市

【08：10】【AAPL】蘋果據報iPhone 13系列產量未如預期 通知供應商11月至1月加快生產

==以下12月8日（周二）股市==

市場對Omicron變種病毒嚴重性的擔憂消退，加上內地承諾採取措施支持經增長，美股續大幅上揚，蘋果破頂，道指曾飆近600點，納指漲3%。道指收市升492點，報35719點；標指升95點，報4686點；納指升461點或3%，報15686點。

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摩根士丹利分析師Katy Huberty將蘋果目標價從164美元上調至200美元，並維持「增持」評級，刺激蘋果股價造好，漲3.54%至171.18美元，續創歷史新高。

英特爾（Intel，美：INTC）據報正計劃將旗下自動駕駛汽車業務Mobileye獨立上市，估值或超過500億美元，預計最快本周公布相關計劃，刺激股價漲3.1%。

輝瑞（Pfizer，美 ：PFE）首席執行官Albert Bourla周二表示，Omicron似乎比以前的毒株溫和，但傳播速度更快，並在未來可能會導致更多突變 ； 輝瑞有信心其新冠口服藥Paxlovid能夠對抗Omicron。

英國藥廠葛蘭素史克引述初步實驗結果稱，與Vir Biotechnology共同研發的藥物Sotrovimab，能有效抵抗Omicron。

市場對Omicron憂慮進一步降溫，油價續升，紐約期油及布蘭特期油曾分別重上73及76美元。紐約期油收市升3.7%，報72.05美元。倫敦布蘭特期油升3.2%，報75.44美元。

外電引述一位參議院高級幕僚稱，美國最早可在本周提高債務上限。這位幕僚稱，這將需要拜登在周中簽署法案削減聯邦醫療保險，參議院在周末採取行動，該時間表可能會將《國防授權法案》移至下周。

【AAPL破頂】大摩上調目標價至200美元 蘋果曾漲逾3%創新高

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*重溫今早《ET開市直擊》朱晉民（朱Sir）為你分析港股形勢*

即市走勢︰

【02：19】道指升幅略收窄至490點或1.4%；納指仍維持3%漲幅；標指升98點或逾2.1%

【02：19】電動車龍頭Tesla（特斯拉，美：TSLA）漲逾3.5%， 瑞銀發表報告指2022年還是沒有對手能接近Tesla，把目標股價從725美元調高至1000美元。Tesla即市曾最多升4.4%至高見1053.46美元；蘋果漲逾3.4%

【02：16】國際貨幣基金組織（IMF）可能即將下調對歐元區的增長預測，因為針對Omicron毒株和持續走高的通脹的擔憂在積聚。IMF此前預計歐元區經濟在2022年將增長4.3%，但表示可能會有「適度的修正」。

【02：15】市場消息：美國藥廠默克（Merck，美：MRK）將發行價值80億美元的債券，以獲得更多的資金收購生物制藥公司Acceleron Pharma。

【01：50】Stellantis（美：STLA）首席執行官：預計2022年、2023年芯片供應有限。

【01：49】前美國財長薩默斯：美國未來兩年衰退幾率達四成，軟著陸可能性20%至25%

【01：44】標普：從2022年起，隨著收入（尤其是企業部門）的復甦，全球債務佔GDP的比例應會下降。

【00：42】納指漲462點或逾3%；標指亦漲逾2%；道指升544點或逾1.5%，此前最多曾升592點或1.7%， 至高見35819點

【00：06】紐約期油突破73美元，為11月26日以來首次，即市漲4.8%。

【00：31】歐洲STOXX 600指數初步收漲2.47%，報480.28點。德國DAX 30指數初步收漲2.80%，報15811.26點。法國股指初步收漲2.86%，英國股指初步收漲1.53%，意大利股指初步收漲2.45%。

【23：50】布蘭特原油期貨站上76美元，為11月26日以來首次，即市漲4%。

【23：49】美股半導體板塊走強，英偉達（美：NVDA）漲5.84%，美光科技（美：MU）漲4.38%，高通（美：QCOM）漲4.2%，博通（美：AVGO）漲3.76%，AMD（美：AMD）漲3.9%。

【23：08】蘋果升逾3%破頂，道指升479點，納指升2.6%。

【22：30】美股開市，道指漲325點，納指升290點或1.9%，標指升56點或1.2%。

【19：17】道指期貨升366點，納指期貨大漲1.9%。Tesla（美：TSLA）及Nvidia（美：NVDA）反彈逾3%。

【16：52】道指期貨升301點，報35528點；標指期貨升50點，報4642點；納指期貨升249點或1.6%，報16095點。

【16：33】【騰訊持股】鬥魚創辦人張文明辭任董事及CEO 即日生效

【13：50】【Bitcoin】比特幣大上大落更吸引？ 55%持有人近一年才入場

【12：43】【科技女股神】Cathie Wood本周三推ARK Transparency ETF 拓ESG新戰線

【12：18】道指期貨升142點，報35369點；標指期貨升16點，報4608點；納指期貨升45點或0.3%，報15891點。

【09：01】【美股焦點】英特爾據報擬將旗下自動駕駛汽車業務Mobileye上市 盤後升逾7%

【08：22】【Bitcoin】比特幣周末「閃崩」過後 重上50000美元水平

==以下12月7日（周一）股市==

投資者對變種病毒Omicron憂慮減少，美股大幅反彈，道指一度飆776點，納指倒升0.93%。中概股普遍回升，阿里巴巴 （09988） 美股勁彈逾1成，收市報123.6美元，折合為120.51港元，較港收市價112.7元高7%。

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道指收報35227點，升646點或1.87%；標指收報4591點，升53點或1.17%；納指收報15225點，升139點。歐股以貼近全日高位作收，Stoxx 600反彈1.3%，旅遊休閒股急升。

蘋果彈2.2%；藥房股Walgreens回升3.7%。市場料聯儲局加快退出量寬，加密貨幣重挫。持有比特幣的Tesla（美：TSLA）一度跌穿1,000美元，收市跌0.6%，報1009美元；美國證券交易委員會（SEC）啟動了對特斯拉（Tesla）的調查，涉及對其太陽能電池板缺陷的舉報。

*晉達特約：ESG投資漸成主流 從減碳趨勢尋機遇*

白宮疫情首席顧問福西（Anthony Fauci）認為，雖然Omicron傳播迅速，但染疫者多為輕症 ； 他的言論紓緩市場對疫情的憂慮。另外，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布，12月27日起，紐約市私人企業僱員必須接種新冠疫苗，不得用檢測替代接種。

美滙指數報96.31，漲0.2%。美10年期債息升8.8個基點，至1.429厘。

紐約期油抽高4.9%，收市報69.49美元；布蘭特期油漲4.6%，報73.08美元。

【TSLA】Tesla遭美證交會調查 涉其太陽能電池板存在缺陷

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】緊盯通脹數據 料11月CPI按年升幅擴至6.7% 高盛下調美經濟預測

即市走勢︰

【02：32】據消息人士，豐田汽車（美：TM）將在北卡羅來納州興建的新電池廠，將於2025年投入使用，每年可為80萬輛汽車提供足夠的電池。

【02：26】納指漲1%，主要科技股多數反彈，特斯拉（美：TSLA）跌幅收窄至1%以內。

【02：19】道指漲逾700點，成分股WBA維持超過4%的漲幅領跑，Salesforce.com仍然跌逾0.8%；標指漲逾1.3%，成分股蘋果漲逾2%，特斯拉跌幅收窄至1%；納指漲約0.8%。

【02：15】道指飈702點或2%，此前曾最多升736點或2.1%；納指升129點或逾0.8%；標指升63點或1.4%

【01：06】道指再度漲逾600點， 暫漲615點或逾1.7%，此前曾最多升661點至高見35241點；納指升20點或0.1%；標指升38點；紐約期油漲逾3%

【00：30】美國能源部副部長David Turk強烈呼籲美國石油開採商加大生產力度。他指拜登政府釋放戰略石油儲備，已經盡到降低燃油價格的職責。拜登政府沒有妨礙增加國內石油產量，來滿足當前的能源需求，敦促石油開採商增加供應。

【00：32】由於Omicron變異病毒，摩根大通將英國央行開始收緊貨幣政策的時間預測，從12月推遲至明年2月

【23：32】道指升575點，納指升逾0.4%，標指升1%。

【22：30】美股開市，道指升343點，納指升近0.3%，標指升0.7%。

【20：25】Tesla（美：TSLA）盤前跌穿990美元，Nvidia（美：NVDA）跌逾4%，穿300美元。

【18：31】歐股升幅減，德股升0.2%，法股升近0.4%，英股升近0.7%。道指期貨升159點，納指期貨近0.2%。

【12：24】道指期貨升231點，報34811點；標指期貨升23點，報4561點；納指期貨升29點或0.2%，報15741點。

【11：03】【Bitcoin】薩爾瓦多抄底買入多150個比特幣、網民指浪費納稅人金錢 總統：比特幣比黃金更保值

【07：30】【FB新功能】Facebook Messenger 推分單夾錢功能 今周起美國測試

【07：30】【女股神】Cathie Wood旗艦基金ARKK重挫 僅兩成份股未落入熊市區間

【07：30】美國非農業新增職位遠遜預期，創下去年12月以來最小增幅。美股3大指數上周五高開後反覆下滑，科技股沽壓沉重，納指最多曾挫2.93%； 道指一度挫逾300點，尾市逐步收復失地。道指跌59點，收報34580點；標指跌38點，報4538點；納指收市跌295點或1.92%，收報15085點。

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責任編輯︰梁浩碩