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【美股期貨】歐股中段升幅減　道指期貨升159點　納指期貨反覆（不斷更新）

股市 18:33 2021/12/06

分享：

美股動態不斷更新

南非報告顯示，Omicron變種病毒未加劇住院人數激增。美國10年期債息曾觸1.4厘。美股期貨回穩，道指期貨升近200點，納指期貨反覆。美國本周焦點將着眼周五公布的通脹數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】緊盯通脹數據　料11月CPI按年升幅擴至6.7%　高盛下調美經濟預測

即市走勢︰

【18：31】歐股升幅減，德股升0.2%，法股升近0.4%，英股升近0.7%。道指期貨升159點，納指期貨近0.2%。

【12：24】道指期貨升231點，報34811點；標指期貨升23點，報4561點；納指期貨升29點或0.2%，報15741點。

【11：03】【Bitcoin】薩爾瓦多抄底買入多150個比特幣、網民指浪費納稅人金錢　總統：比特幣比黃金更保值

【07：30】【FB新功能】Facebook Messenger 推分單夾錢功能　今周起美國測試

【07：30】【女股神】Cathie Wood旗艦基金ARKK重挫　僅兩成份股未落入熊市區間

【07：30】美國非農業新增職位遠遜預期，創下去年12月以來最小增幅。美股3大指數上周五高開後反覆下滑，科技股沽壓沉重，納指最多曾挫2.93%； 道指一度挫逾300點，尾市逐步收復失地。道指跌59點，收報34580點；標指跌38點，報4538點；納指收市跌295點或1.92%，收報15085點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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