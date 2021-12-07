  • 17°C
香港時間 : 20211207日 (二) 06:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】市場對Omicron憂慮減 道指飆646點 阿里美股勁彈逾1成

股市 05:07 2021/12/07

分享：

投資者對變種病毒Omicron憂慮減少，美股大幅反彈，道指一度飆776點，納指倒升0.93%。中概股普遍回升，阿里巴巴(09988)美股勁彈逾1成，收市報123.6美元，折合為120.51港元，較港收市價112.7元高7%。
道指收報35227點，升646點或1.87%；標指收報4591點，升53點或1.17%；納指收報15225點，升139點。歐股以貼近全日高位作收，Stoxx 600反彈1.3%，旅遊休閒股急升。
蘋果彈2.2%；藥房股Walgreens回升3.7%。市場料聯儲局加快退出量寬，加密貨幣重挫。持有比特幣的Tesla（美：TSLA）一度跌穿1,000美元，收市跌0.6%，報1009美元；美國證券交易委員會(SEC)啟動了對特斯拉(Tesla)的調查，涉及對其太陽能電池板缺陷的舉報。
白宮疫情首席顧問福西(Anthony Fauci)認為，雖然Omicron傳播迅速，但染疫者多為輕症 ; 他的言論紓緩市場對疫情的憂慮。另外，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)宣布，12月27日起，紐約市私人企業僱員必須接種新冠疫苗，不得用檢測替代接種。
美滙指數報96.31，漲0.2%。美10年期債息升8.8個基點，至1.429厘。
紐約期油抽高4.9%，收市報69.49美元；布蘭特期油漲4.6%，報73.08美元。

【TSLA】Tesla遭美證交會調查　涉其太陽能電池板存在缺陷

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】緊盯通脹數據　料11月CPI按年升幅擴至6.7%　高盛下調美經濟預測

即市走勢︰

【02：32】據消息人士，豐田汽車(美：TM)將在北卡羅來納州興建的新電池廠，將於2025年投入使用，每年可為80萬輛汽車提供足夠的電池。

【02：26】納指漲1%，主要科技股多數反彈，特斯拉(美：TSLA)跌幅收窄至1%以內。

 

【02：19】道指漲逾700點，成分股WBA維持超過4%的漲幅領跑，Salesforce.com仍然跌逾0.8%；標指漲逾1.3%，成分股蘋果漲逾2%，特斯拉跌幅收窄至1%；納指漲約0.8%。

【02：15】道指飈702點或2%，此前曾最多升736點或2.1%；納指升129點或逾0.8%；標指升63點或1.4%

【01：06】道指再度漲逾600點, 暫漲615點或逾1.7%，此前曾最多升661點至高見35241點；納指升20點或0.1%；標指升38點；紐約期油漲逾3%

【00：30】美國能源部副部長David Turk強烈呼籲美國石油開採商加大生產力度。他指拜登政府釋放戰略石油儲備，已經盡到降低燃油價格的職責。拜登政府沒有妨礙增加國內石油產量，來滿足當前的能源需求，敦促石油開採商增加供應。

【00：32】由於Omicron變異病毒，摩根大通將英國央行開始收緊貨幣政策的時間預測，從12月推遲至明年2月

【23：32】道指升575點，納指升逾0.4%，標指升1%。

【22：30】美股開市，道指升343點，納指升近0.3%，標指升0.7%。

【20：25】Tesla（美：TSLA）盤前跌穿990美元，Nvidia（美：NVDA）跌逾4%，穿300美元。

【18：31】歐股升幅減，德股升0.2%，法股升近0.4%，英股升近0.7%。道指期貨升159點，納指期貨近0.2%。

【12：24】道指期貨升231點，報34811點；標指期貨升23點，報4561點；納指期貨升29點或0.2%，報15741點。

【11：03】【Bitcoin】薩爾瓦多抄底買入多150個比特幣、網民指浪費納稅人金錢　總統：比特幣比黃金更保值

【07：30】【FB新功能】Facebook Messenger 推分單夾錢功能　今周起美國測試

【07：30】【女股神】Cathie Wood旗艦基金ARKK重挫　僅兩成份股未落入熊市區間

【07：30】美國非農業新增職位遠遜預期，創下去年12月以來最小增幅。美股3大指數上周五高開後反覆下滑，科技股沽壓沉重，納指最多曾挫2.93%； 道指一度挫逾300點，尾市逐步收復失地。道指跌59點，收報34580點；標指跌38點，報4538點；納指收市跌295點或1.92%，收報15085點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股爆升　夜期升387點（不斷更新）

下一篇文章

舒默：力爭聖誕假期前通過拜登經濟法案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴重組】張勇內部信：阿里組織戰略由「中台戰略」改為「多元化治理」
【阿里巴巴重組】張勇內部信：阿里組織戰略由「中台戰略」改為「多元化治理」
【新股IPO】商湯科技0020周二招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【新股IPO】商湯科技0020周二招股　入場費4030.2元、引入9基投（第三版）
【美股收市】市場對Omicron憂慮減 道指飆646點 阿里美股勁彈逾1成
【美股收市】市場對Omicron憂慮減 道指飆646點 阿里美股勁彈逾1成
【恒大3333】恒大全日瀉兩成創新低　兩美元債寬限期今到期　彭博：重組涉所有離岸債
【恒大3333】恒大全日瀉兩成創新低　兩美元債寬限期今到期　彭博：重組涉所有離岸債
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股爆升　夜期升387點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股爆升　夜期升387點（不斷更新）
【人行降準】人行：12月15日全面降準0.5百分點　料釋放1.2萬億元人民幣長期資金
【人行降準】人行：12月15日全面降準0.5百分點　料釋放1.2萬億元人民幣長期資金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款