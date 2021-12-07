【美股市況】道指飈逾700點　納指漲逾120點 蘋果漲逾2% 美10年債息升（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

南非報告顯示，Omicron變種病毒未加劇住院人數激增。市場料Omicron難阻美國加快收水步伐，美國10年期債息升至1.4厘水平。美股三大指數高開，納指一度倒跌。

外電報道，美國證券交易委員會(SEC)就舉報人聲稱，特斯拉(Tesla)太陽能電池板存在缺陷一事對其展開調查，特斯拉股價受壓，早市一度挫逾6.3%至低見950.5美元。

美國紐約市市長在社交網站上發文宣布，紐約市將實施新的新冠疫苗接種規定，要求該市所有的私營企業員工必須接種新冠疫苗。據悉，該規定將於12月27日生效。

【TSLA】Tesla遭美證交會調查 涉其太陽能電池板存在缺陷

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】緊盯通脹數據 料11月CPI按年升幅擴至6.7% 高盛下調美經濟預測

即市走勢︰

【02：32】據消息人士，豐田汽車(美：TM)將在北卡羅來納州興建的新電池廠，將於2025年投入使用，每年可為80萬輛汽車提供足夠的電池。

【02：26】納指漲1%，主要科技股多數反彈，特斯拉(美：TSLA)跌幅收窄至1%以內。

【02：19】道指漲逾700點，成分股WBA維持超過4%的漲幅領跑，Salesforce.com仍然跌逾0.8%；標指漲逾1.3%，成分股蘋果漲逾2%，特斯拉跌幅收窄至1%；納指漲約0.8%。

【02：15】道指飈702點或2%，此前曾最多升736點或2.1%；納指升129點或逾0.8%；標指升63點或1.4%

【01：06】道指再度漲逾600點, 暫漲615點或逾1.7%，此前曾最多升661點至高見35241點；納指升20點或0.1%；標指升38點；紐約期油漲逾3%

【00：30】美國能源部副部長David Turk強烈呼籲美國石油開採商加大生產力度。他指拜登政府釋放戰略石油儲備，已經盡到降低燃油價格的職責。拜登政府沒有妨礙增加國內石油產量，來滿足當前的能源需求，敦促石油開採商增加供應。

【00：32】由於Omicron變異病毒，摩根大通將英國央行開始收緊貨幣政策的時間預測，從12月推遲至明年2月

【23：32】道指升575點，納指升逾0.4%，標指升1%。

【22：30】美股開市，道指升343點，納指升近0.3%，標指升0.7%。

【20：25】Tesla（美：TSLA）盤前跌穿990美元，Nvidia（美：NVDA）跌逾4%，穿300美元。

【18：31】歐股升幅減，德股升0.2%，法股升近0.4%，英股升近0.7%。道指期貨升159點，納指期貨近0.2%。

【12：24】道指期貨升231點，報34811點；標指期貨升23點，報4561點；納指期貨升29點或0.2%，報15741點。

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【07：30】美國非農業新增職位遠遜預期，創下去年12月以來最小增幅。美股3大指數上周五高開後反覆下滑，科技股沽壓沉重，納指最多曾挫2.93%； 道指一度挫逾300點，尾市逐步收復失地。道指跌59點，收報34580點；標指跌38點，報4538點；納指收市跌295點或1.92%，收報15085點。

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責任編輯︰梁浩碩