【美股市況】道指曾升600點　納指升0.4%　蘋果升逾2%、波音升3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

南非報告顯示，Omicron變種病毒未加劇住院人數激增。市場料Omicron難阻美國加快收水步伐，美國10年期債息升至1.4厘水平。美股三大指數高開，納指一度倒跌。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】緊盯通脹數據 料11月CPI按年升幅擴至6.7% 高盛下調美經濟預測

即市走勢︰

【23：32】道指升575點，納指升逾0.4%，標指升1%。

【22：30】美股開市，道指升343點，納指升近0.3%，標指升0.7%。

【20：25】Tesla（美：TSLA）盤前跌穿990美元，Nvidia（美：NVDA）跌逾4%，穿300美元。

【18：31】歐股升幅減，德股升0.2%，法股升近0.4%，英股升近0.7%。道指期貨升159點，納指期貨近0.2%。

【12：24】道指期貨升231點，報34811點；標指期貨升23點，報4561點；納指期貨升29點或0.2%，報15741點。

【11：03】【Bitcoin】薩爾瓦多抄底買入多150個比特幣、網民指浪費納稅人金錢 總統：比特幣比黃金更保值

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【07：30】美國非農業新增職位遠遜預期，創下去年12月以來最小增幅。美股3大指數上周五高開後反覆下滑，科技股沽壓沉重，納指最多曾挫2.93%； 道指一度挫逾300點，尾市逐步收復失地。道指跌59點，收報34580點；標指跌38點，報4538點；納指收市跌295點或1.92%，收報15085點。

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責任編輯︰梁浩碩