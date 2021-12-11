【美股市況】道指升逾130點　納指升逾0.4%　Tesla升近1%重越1000美元（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國通脹指標創40年高，11月CPI按年升6.8%，符預期，美股三大指數齊高開，但早段漲幅回落。10年期美債息插穿1.5厘。分析認為通脹數據大致符預期，在聯儲局主席鮑威爾定調通脹非暫時性後，市場已反映相關憂慮，料焦點放在下周議息會議

外電引述知情人士透露，七國集團財長將於下周一舉行虛擬會議，討論近期通脹飆升的問題。不願具名的知情人士稱，通脹問題討論將在供應鏈癥結困擾世界經濟的背景下舉行，部長們還將討論醫療保健問題。

英國衛生安全局公布的最新數據顯示，過去24小時，英國新增Omicron變種毒株感染病例448宗，累計感染病例達1,265宗。其中，1,139宗在英格蘭；110宗在蘇格蘭；13宗在威爾士；3宗在北愛爾蘭。

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即市走勢︰

【02：27】加拿大新冠預測模型顯示，該國未來幾周內確診病例將急劇增加。

加拿大公共衛生局（PHAC）發布的新冠預測模型表明，未來幾周內，在Delta和Omicron兩種變異毒株的雙重影響下，加拿大新冠肺炎確診病例將急劇增加。加拿大公共衛生局認為，該國目前的新冠肺炎確診病例正在「逐次且穩定地增加」。如今，加拿大的基本傳染數已經超過1，這意味著疫情再次處於增勢。

根據預測，如果Omicron變異毒株繼續保持目前的傳播水平，到2022年1月，加拿大的確診病例或將達每天新增12,000宗。在該國疫情最嚴重的時候，單日新增確診病例也只有10,209宗

【02：20】道指升134點或逾0.3%，此前曾最多升197點；納指升63點或逾0.4%；標指升28點或逾0.6%；Tesla（美：TSLA）升近1%，報1013.4美元

【01：52】道指升52點或逾0.1%；納指升43點或逾0.2%；標指升19點或0.4%；Tesla（美：TSLA）股價重越1000美元，報1007.3美元，升逾0.3%，此前即市曾一度跌逾2.1%，至低見982.53美元。

【01：28】美國抗疫概念股持續走低，BioNTech SE(美：BNTX)跌10%，Moderna(美：MRNA)現跌近6%，諾瓦瓦克斯醫藥(美：NVAX)跌3.64%，iBio(美：IBIO)跌3.43%，阿斯利康(美：AZN)跌1.54%。

【01：24】英國衛生安全局：預計12月底英國Omicron變異株感染病例將達100萬宗

【01：07】拜登政府已下令立即停止聯邦政府對海外燃煤電廠和其他碳密集型項目的支持。

這項範圍廣泛的指令首次禁止美國政府對此類項目提供任何支持。這項新計劃與美國在6月與G7國家作出的承諾相一致，即停止對「不減排」的燃煤電廠（即缺乏碳排放控制以捕獲二氧化碳的電廠）提供公共資金。

石油和天然氣項目，包括管道、發電廠和碼頭，如果被認為能顯著促進國家安全，從地緣戰略角度來說是必要的，或對支持特別脆弱地區的能源發展至關重要，將被允許豁免。不過，這一政策轉變可能會影響大量外國化石燃料項目。

【00：49】道瓊斯新聞報道，通用汽車（GM）計劃為美國密歇根州電動汽車項目提供超過30億美元資金，通用汽車計劃在當地電池工廠上與LG合作。

【00：18】美國國會預算辦公室（CBO）：拜登的經濟議程在2022-2031年期間，將增加3萬億美元的赤字

【00：04】道指升幅大幅收窄，暫僅升19點；納指轉跌17點或0.1%；標指升13點或0.3%；Tesla（美：TSLA）暫跌逾1%，報994.6美元。

【23：02】道指升107點，納指升近0.4%，標指升近0.5%。

【22：30】道指升169點，納指升0.7%，標指升近0.7%或31點。

【21：46】道指期貨升近200點，納指期貨升近1%。

【21：37】通脹數據後，美股期貨走高，Tesla（美：TSLA）跌轉升逾1%，衝破1020美元。

【21：30】【美國經濟數據】美國11月CPI按年升6.8%符預期 創近40年新高

【20：56】道指期貨升95點，納指期貨升逾0.2%。

【17：21】道指期貨升27點，納指期貨升近0.2%。

【17：20】憂慮Omicron變種病毒，歐股下滑，德股跌近0.4%，法股跌逾0.4%，英股跌0.2%。

【12：20】道指期貨升9點，報35763點；標指期貨升5點，報4672點；納指期貨升20點或0.1%，報16170點。

【11：55】【Tesla】馬斯克、Cathie Wood周四齊出貨 Tesla盤後跌穿1000美元、馬斯克連續5周沽貨

【08：25】【Costco業績】好市多季度收入升逾16%勝預期 盤後向好升0.9%

【08：04】【ORCL業績】甲骨文收入勝預期 股價盤後升一成

==以下12月10日（周四）股市==

美國上周首次申領失業救濟金人數跌至18.4萬人，創逾52年來新低 ； 勞動市場持續恢復，市場觀望今日公布的通脹數據，IMF警告滯脹風險升溫，道指爭持，納指回吐。投資者續評估Omicron變種病毒的感染風險，以及防疫限制措施對經濟復甦帶來的潛在影響，道指收市跌不足1點，收報35754點；納指跌269點或1.7%，收報15517點；標指跌33點，收報4667點。

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蘋果倒跌0.3%，收報174.56美元。亞馬遜滑落1.1%，該公司遭意大利反壟斷機構就涉嫌濫用市場支配地位，重罰11億歐羅。

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟師戈皮納特（Gita Gopinath）表示，全球通脹升溫，央行已經沒有空間持繼續推行極度寬鬆貨幣政策，令到滯脹風險升溫 ； 料Omicron導致的全球經濟損失，可能較原先預期的12.5萬億美元，增5.3萬億美元。

聯儲局發表季度報告，顯示家庭財富在第三季末升至144.7萬億美元新高，但按季只增2.4萬億美元，是疫情爆發以來最低升幅。其中家庭的房地產價值按季升1.4萬億美元，股票價值則減少3000億美元。家庭在第三季的債務年率化增幅為6.2%，前一季為7.2%。

據報歐洲央行正在研究是否調整緊急買債計劃（PEPP）的再投資，以協助各成員國度過未來的市場動盪。PEPP計劃的債券淨購買定於明年3月份到期，根據計劃規定，到期債券的再投資將持續到至少2023年底。歐股收市反覆偏軟，Stoxx 600收市回吐0.1%。

【美國失業救濟金人數】美國首領失業救濟金人數跌至18.4萬人 低於預期

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即市走勢︰

【23：25】美滙指數升0.4%，等候周五CPI數據，美債息、金價、油價及美股同時下跌，道指約跌百點，納指跌0.6%。

【22：30】美股開市，道指低開152點，報35602點，納指跌0.3%，報15739點，標指跌15點，報4686點。

【18：28】道指期貨跌120點，納指期貨跌0.4%，標指期貨跌16點。

【12：38】【Apple Car】蘋果自動駕駛項目據報本周流失3名關鍵工程師

【12：18】美股期貨回軟，道指期貨跌45點，報35709點；標指期貨跌5點，報4695點；納指期貨跌25點或近0.2%，報16369點。

【10：07】【中國巴菲特】段永平再出手投資中概股 short put新東方

【09：49】【全球經濟】摩通料明年疫情結束 全球經濟將全面復甦

【08：32】【遊戲驛站GME】Gamestop季度虧損擴大4.6倍至近1.1億美元 股價盤後跌逾3%

==以下12月9日（周三）股市==

BioNTech（美：BNTX）與輝瑞（美：PFE）指疫苗加強針可應付Omicron，道指先跌後升，納指續揚。蘋果（美：AAPL）升2.28%，收報175.08美元，再創歷史新高，市值逾2.86萬億美元。道指收市升35點，報35754點；標指升14點，報4701點；納指升100點或0.64%，報15786點。

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據報蘋果通知供應商於11月至明年1月加快iPhone產量，扭轉前數個月產量下降的情況。另外，知名蘋果分析師郭明錤指，雖然還沒有發布第一代產品，蘋果第二代AR頭戴設備已經在研，將於2024年發布。

另外，美國上訴法院裁定，蘋果公司暫時不需因一宗案件遭原訟法院法官的裁決，而改變旗下應用程式商店（App Store）的收費規則，直至法院就其上訴有裁定為止。

輝瑞和BioNTech表示，初步實驗室研究結果顯示，兩者合作研發的第3劑疫苗加強針能顯著提升抗體水平，有效中和Omicron變異病毒。

不過，世衞首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）稱，暫時未有足夠科學數據確定有關結論。世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）促請各國加快接種行動，並迅速制訂嚴格的防疫措施，包括加強基因排序與檢測行動，以應對新變種病毒Omicron，否則可能為時已晚。

英國首相約翰遜宣布在英國實施B計劃，將重新推出在家辦公的指引，在大型場所將強制使用疫苗護照，進一步將佩戴口罩要求擴大到大多數公共場所，以對抗Omicron。

加拿大央行周三一如市場預期，維持隔夜指標利率在0.25%不變，並維持最快可能在明年4月首次加息的指引。

油價延升三天。紐約期油周三收市升0.43%，報72.36美元。倫敦布蘭特期油升0.5%，報75.82美元。

美國勞工部公布，10月份職位空缺增加43.1萬個，報1103.3萬個，創歷來第二高，並超過預期的1046.9萬個。

加央行維持利率不變 維持最快可能明年4月加息指引

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即市走勢︰

【01：46】納指漲逾50點或0.3%，標普500指數轉跌，道指跌幅收窄至約50點。

【01：16】離岸人民幣兌美元上漲0.5%，暫報6.3321元。

【01：13】【Omicron變種】輝瑞擬一周半內提交疫苗應對病毒能力數據

【00：59】美股新能源車板塊反彈，蔚來汽車（美：NIO）漲超5%，Lordstown Motors（美：RIDE）漲近5%，Workhorse（美：WKHS）漲近3%，理想汽車（美：LI）漲2.13%。

【00：58】道指跌69點或0.2%；納指升46點或0.3%；標指跌4點；蘋果（美：AAPL）漲逾1.9%，Tesla（美：TSLA）高位有回吐，暫跌0.3%

【00：32】中概教育股持續走高，新東方、好未來均漲逾10%，高途漲7%，網易有道漲5.7%。

【00：30】歐洲STOXX 600指數初步收跌0.46%，報477.99點。德國DAX 30指數初步收跌0.66%，報15713.05點。法國股指初步收跌0.68%，英國股指初步收漲0.11%，意大利股指初步收跌1.18%。

【23：04】道指升36點，納指跌0.2%，標指升1點。

【22：31】美股開市，道指升9點，納指跌0.3%，標指跌2點。

【19：01】歐股跌幅擴大，道指期貨跌27點，納指期貨升近0.3%。

【17：28】道指期貨升54點，納指期貨升逾0.4%。歐洲股市方面，德股掉頭向下，法股升近0.1%，英股升逾0.4%。

【12：40】【AAPL】蘋果據報5年前與中國政府簽逾2萬億元協議 擺平威脅

【12：34】道指期貨升122點，報35841點；標指期貨升19點，報4706點；納指期貨升83點或0.5%，報16409點。

【12：20】【Bitcoin】加密貨幣老手反諷債券市場「龐氏騙局」 籲買比特幣數碼資產對沖

【10：49】【中概股退市】小鵬顧宏地：中概股除牌大限以年計 中美有時間尋共識

【10：16】【中概股風暴】官媒：內地企業可依法合規下選擇境外上市

【08：10】【AAPL】蘋果據報iPhone 13系列產量未如預期 通知供應商11月至1月加快生產

==以下12月8日（周二）股市==

市場對Omicron變種病毒嚴重性的擔憂消退，加上內地承諾採取措施支持經增長，美股續大幅上揚，蘋果破頂，道指曾飆近600點，納指漲3%。道指收市升492點，報35719點；標指升95點，報4686點；納指升461點或3%，報15686點。

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摩根士丹利分析師Katy Huberty將蘋果目標價從164美元上調至200美元，並維持「增持」評級，刺激蘋果股價造好，漲3.54%至171.18美元，續創歷史新高。

英特爾（Intel，美：INTC）據報正計劃將旗下自動駕駛汽車業務Mobileye獨立上市，估值或超過500億美元，預計最快本周公布相關計劃，刺激股價漲3.1%。

輝瑞（Pfizer，美 ：PFE）首席執行官Albert Bourla周二表示，Omicron似乎比以前的毒株溫和，但傳播速度更快，並在未來可能會導致更多突變 ； 輝瑞有信心其新冠口服藥Paxlovid能夠對抗Omicron。

英國藥廠葛蘭素史克引述初步實驗結果稱，與Vir Biotechnology共同研發的藥物Sotrovimab，能有效抵抗Omicron。

市場對Omicron憂慮進一步降溫，油價續升，紐約期油及布蘭特期油曾分別重上73及76美元。紐約期油收市升3.7%，報72.05美元。倫敦布蘭特期油升3.2%，報75.44美元。

外電引述一位參議院高級幕僚稱，美國最早可在本周提高債務上限。這位幕僚稱，這將需要拜登在周中簽署法案削減聯邦醫療保險，參議院在周末採取行動，該時間表可能會將《國防授權法案》移至下周。

【AAPL破頂】大摩上調目標價至200美元 蘋果曾漲逾3%創新高

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*重溫今早《ET開市直擊》朱晉民（朱Sir）為你分析港股形勢*

即市走勢︰

【02：19】道指升幅略收窄至490點或1.4%；納指仍維持3%漲幅；標指升98點或逾2.1%

【02：19】電動車龍頭Tesla（特斯拉，美：TSLA）漲逾3.5%， 瑞銀發表報告指2022年還是沒有對手能接近Tesla，把目標股價從725美元調高至1000美元。Tesla即市曾最多升4.4%至高見1053.46美元；蘋果漲逾3.4%

【02：16】國際貨幣基金組織（IMF）可能即將下調對歐元區的增長預測，因為針對Omicron毒株和持續走高的通脹的擔憂在積聚。IMF此前預計歐元區經濟在2022年將增長4.3%，但表示可能會有「適度的修正」。

【02：15】市場消息：美國藥廠默克（Merck，美：MRK）將發行價值80億美元的債券，以獲得更多的資金收購生物制藥公司Acceleron Pharma。

【01：50】Stellantis（美：STLA）首席執行官：預計2022年、2023年芯片供應有限。

【01：49】前美國財長薩默斯：美國未來兩年衰退幾率達四成，軟著陸可能性20%至25%

【01：44】標普：從2022年起，隨著收入（尤其是企業部門）的復甦，全球債務佔GDP的比例應會下降。

【00：42】納指漲462點或逾3%；標指亦漲逾2%；道指升544點或逾1.5%，此前最多曾升592點或1.7%， 至高見35819點

【00：06】紐約期油突破73美元，為11月26日以來首次，即市漲4.8%。

【00：31】歐洲STOXX 600指數初步收漲2.47%，報480.28點。德國DAX 30指數初步收漲2.80%，報15811.26點。法國股指初步收漲2.86%，英國股指初步收漲1.53%，意大利股指初步收漲2.45%。

【23：50】布蘭特原油期貨站上76美元，為11月26日以來首次，即市漲4%。

【23：49】美股半導體板塊走強，英偉達（美：NVDA）漲5.84%，美光科技（美：MU）漲4.38%，高通（美：QCOM）漲4.2%，博通（美：AVGO）漲3.76%，AMD（美：AMD）漲3.9%。

【23：08】蘋果升逾3%破頂，道指升479點，納指升2.6%。

【22：30】美股開市，道指漲325點，納指升290點或1.9%，標指升56點或1.2%。

【19：17】道指期貨升366點，納指期貨大漲1.9%。Tesla（美：TSLA）及Nvidia（美：NVDA）反彈逾3%。

【16：52】道指期貨升301點，報35528點；標指期貨升50點，報4642點；納指期貨升249點或1.6%，報16095點。

【16：33】【騰訊持股】鬥魚創辦人張文明辭任董事及CEO 即日生效

【13：50】【Bitcoin】比特幣大上大落更吸引？ 55%持有人近一年才入場

【12：43】【科技女股神】Cathie Wood本周三推ARK Transparency ETF 拓ESG新戰線

【12：18】道指期貨升142點，報35369點；標指期貨升16點，報4608點；納指期貨升45點或0.3%，報15891點。

【09：01】【美股焦點】英特爾據報擬將旗下自動駕駛汽車業務Mobileye上市 盤後升逾7%

【08：22】【Bitcoin】比特幣周末「閃崩」過後 重上50000美元水平

==以下12月7日（周一）股市==

投資者對變種病毒Omicron憂慮減少，美股大幅反彈，道指一度飆776點，納指倒升0.93%。中概股普遍回升，阿里巴巴 （09988） 美股勁彈逾1成，收市報123.6美元，折合為120.51港元，較港收市價112.7元高7%。

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道指收報35227點，升646點或1.87%；標指收報4591點，升53點或1.17%；納指收報15225點，升139點。歐股以貼近全日高位作收，Stoxx 600反彈1.3%，旅遊休閒股急升。

蘋果彈2.2%；藥房股Walgreens回升3.7%。市場料聯儲局加快退出量寬，加密貨幣重挫。持有比特幣的Tesla（美：TSLA）一度跌穿1,000美元，收市跌0.6%，報1009美元；美國證券交易委員會（SEC）啟動了對特斯拉（Tesla）的調查，涉及對其太陽能電池板缺陷的舉報。

*晉達特約：ESG投資漸成主流 從減碳趨勢尋機遇*

白宮疫情首席顧問福西（Anthony Fauci）認為，雖然Omicron傳播迅速，但染疫者多為輕症 ； 他的言論紓緩市場對疫情的憂慮。另外，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布，12月27日起，紐約市私人企業僱員必須接種新冠疫苗，不得用檢測替代接種。

美滙指數報96.31，漲0.2%。美10年期債息升8.8個基點，至1.429厘。

紐約期油抽高4.9%，收市報69.49美元；布蘭特期油漲4.6%，報73.08美元。

【TSLA】Tesla遭美證交會調查 涉其太陽能電池板存在缺陷

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】緊盯通脹數據 料11月CPI按年升幅擴至6.7% 高盛下調美經濟預測

即市走勢︰

【02：32】據消息人士，豐田汽車（美：TM）將在北卡羅來納州興建的新電池廠，將於2025年投入使用，每年可為80萬輛汽車提供足夠的電池。

【02：26】納指漲1%，主要科技股多數反彈，特斯拉（美：TSLA）跌幅收窄至1%以內。

【02：19】道指漲逾700點，成分股WBA維持超過4%的漲幅領跑，Salesforce.com仍然跌逾0.8%；標指漲逾1.3%，成分股蘋果漲逾2%，特斯拉跌幅收窄至1%；納指漲約0.8%。

【02：15】道指飈702點或2%，此前曾最多升736點或2.1%；納指升129點或逾0.8%；標指升63點或1.4%

【01：06】道指再度漲逾600點， 暫漲615點或逾1.7%，此前曾最多升661點至高見35241點；納指升20點或0.1%；標指升38點；紐約期油漲逾3%

【00：30】美國能源部副部長David Turk強烈呼籲美國石油開採商加大生產力度。他指拜登政府釋放戰略石油儲備，已經盡到降低燃油價格的職責。拜登政府沒有妨礙增加國內石油產量，來滿足當前的能源需求，敦促石油開採商增加供應。

【00：32】由於Omicron變異病毒，摩根大通將英國央行開始收緊貨幣政策的時間預測，從12月推遲至明年2月

【23：32】道指升575點，納指升逾0.4%，標指升1%。

【22：30】美股開市，道指升343點，納指升近0.3%，標指升0.7%。

【20：25】Tesla（美：TSLA）盤前跌穿990美元，Nvidia（美：NVDA）跌逾4%，穿300美元。

【18：31】歐股升幅減，德股升0.2%，法股升近0.4%，英股升近0.7%。道指期貨升159點，納指期貨近0.2%。

【12：24】道指期貨升231點，報34811點；標指期貨升23點，報4561點；納指期貨升29點或0.2%，報15741點。

【11：03】【Bitcoin】薩爾瓦多抄底買入多150個比特幣、網民指浪費納稅人金錢 總統：比特幣比黃金更保值

【07：30】【FB新功能】Facebook Messenger 推分單夾錢功能 今周起美國測試

【07：30】【女股神】Cathie Wood旗艦基金ARKK重挫 僅兩成份股未落入熊市區間

【07：30】美國非農業新增職位遠遜預期，創下去年12月以來最小增幅。美股3大指數上周五高開後反覆下滑，科技股沽壓沉重，納指最多曾挫2.93%； 道指一度挫逾300點，尾市逐步收復失地。道指跌59點，收報34580點；標指跌38點，報4538點；納指收市跌295點或1.92%，收報15085點。

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責任編輯︰梁浩碩