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[阿里巴巴9988] 阿里委任徐宏為新CFO 新增兩部門分管國內外業務

股樓投資 13:40 2021/12/06

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阿里巴巴(09988)宣布一系列人事變動和業務重組。徐宏將接替武衛出任公司的首席財務官，2022年4月1日生效。武衛繼續為阿里巴巴合夥的合夥人以及擔任董事。另外公司亦新設立「中國數字商業」和「海外數字商業」兩大板塊管理國內外業務。阿里中午挫5.3%報113元。

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徐宏於2018年7月加入阿里巴巴並由2019年7月起擔任公司的副首席財務官。此前，他於1996年加入普華永道會計師事務所，並曾擔任合夥人11年。阿里主席張勇表示，自己從幾年前就開始和武衛共同籌劃首席財務官接班人計劃，今天交接班的條件已經成熟。

[長和系] 長實倫敦甲級商廈 傳獲財團逾130億元洽購   詳情請看【下一頁

阿里同時任命戴珊和蔣凡，分別負責新設立的「中國數字商業」和「海外數字商業」兩大板塊。戴珊作為集團總裁，將代表阿里巴巴集團分管大淘寶（包括淘寶、天貓、阿里媽媽），B2C零售事業群，淘菜菜，淘特和1688等業務，共同形成「中國數字商業板塊」。而蔣凡作為集團總裁，將代表阿里巴巴集團分管全球速賣通( Ali  Express)和國際貿易（ICBU）　兩個海外業務，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司，共同形成「海外數字商業板塊」。

張勇表示，進行多元化治理體系升級，是為了在各個業務領域用更清晰的戰略藍圖、更敏捷的組織面向未來，真正創造長期價值。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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