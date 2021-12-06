【大行報告】中信證券：內地並非打擊全部VIE架構企業　77隻中概股符來港二次上市條件

▲ 連續3年無法被美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）審查會計底稿的中資企業，或將強制在美退市。

中信證券認為，內地對海外上市中資企業監管加碼，主要是針對個別產業，又指港交所明年初放寬二次上市條件後，符合條件的美股中資企業將增至77間。

美國證券交易委員會（SEC）日前通過《外國公司擔責法》修正案細則，連續3年無法被美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）審查會計底稿的中資企業，或將強制在美退市。與此同時，滴滴出行（美：DIDI）宣佈啟動在紐交所退市的工作，並展開在香港上市的準備工作，加上日前有傳中證監正草擬新規，禁止VIE架構企業赴海外上市，即使傳聞已遭中證監否認，種種消息仍觸發市場拋售中概股。

中信證券認為，內地監管加碼主要針對個別產業問題，而非打擊全部VIE架構企業。該行續指，美國相關法案對於已擁有或將有條件回港上市的企業影響較小，港股市場也將承接更多具備稀缺性中資企業的回歸。

合資格回歸中概股大增43間

另一方面，港交所近期優化海外發行人上市制度，放寬二次上市及雙重主要上市條件限制，為將在美強制退市的中資企業提供了保護方案。二次上市方面，對於同股同權的大中華發行人，無需證明是創新產業公司，且最低市值要求降低至30億港元。經測算後，中信證券發現，當前符合優化後之港交所二次上市條件的美股中資企業合共有77間，較之前增加43間，總市值約2.4萬億港元。新修訂下，每日優鮮及老虎證券等行業細分龍頭，亦有機會回港上市。

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