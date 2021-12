【Omicron變種】福西指新變種威脅或遜Delta變種

美國發現多宗Omicron變種個案,約三分一州分都錄得相關確診。華府傳染病專家福西周日稱,他估計Omicron變種的威脅或不及Delta變種,更稱華府正考慮撤銷對幾個非洲國家實施的入境禁令。

【新冠疫苗】德國新政府擬推強制接種 指定行業成目標 【下一頁】

美國截至周日(5日)已有三分一的州分發現Omicron變種個案,包括威斯康星、密蘇里和路易斯安那州等地。

福西(Anthony Fauci)周日接受美國有綫新聞網絡(CNN)訪問時表示:

目前為止,它(Omicron變種)看起來嚴重程度不大。

(Thus far, it does not look like there’s a great degree of severity to it.)