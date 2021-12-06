【Omicron變種】福西指新變種威脅或遜Delta變種

美國發現多宗Omicron變種個案，約三分一州分都錄得相關確診。華府傳染病專家福西周日稱，他估計Omicron變種的威脅或不及Delta變種，更稱華府正考慮撤銷對幾個非洲國家實施的入境禁令。

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美國截至周日（5日）已有三分一的州分發現Omicron變種個案，包括威斯康星、密蘇里和路易斯安那州等地。

福西（Anthony Fauci）周日接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問時表示：

目前為止，它（Omicron變種）看起來嚴重程度不大。 （Thus far, it does not look like there’s a great degree of severity to it.）

他指早期跡象顯示Omicron變種威脅或低於Delta變種，但強調目前仍要進一步觀察，才可正式作出定論。

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美國早前因應Omicron變種侵襲，對幾個非洲國家實施入境禁令。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）批評多國的禁令為實施旅行種族隔離。

福西表示對禁令為南非等國帶來困境感到非常難過，希望美國會在合理時間内解除禁令。

Delta變種仍為主要傳播病毒株，佔美國超過99%的新增確診個案，更導致美國北部的住院人數急增。紐約西部醫院人手不足，當局更要部署國民警衛隊前往當地支援。

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責任編輯：鄭錦玲