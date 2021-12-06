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【跨領域】 比亞迪擬推智能手錶取代車匙　預計本月發布

科技 12:08 2021/12/06

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近年不少車廠已開發手機應用程式（App）讓用家解鎖車輛，用作取代傳統車匙。中國電動車廠比亞迪自然不會錯過相關機會，甚至自行尋覓新商機，計畫推出智能手錶，不但可進行實時心率監測、睡眠監測，更提供智能著車、上鎖開鎖等功能，以該智能手錶取代傳統車匙。外界預計，這款手錶或於本月正式發佈。

【智能手錶】三星勢力崛起　蘋果Apple Watch第3季市佔下跌

【蘋果動向】蘋果強化健康領域戰力　相關職位空缺大增220%

比亞迪日前公布智能手錶的宣傳海報，智能手錶外型設計為金屬圈框，表面使用玻璃，錶帶則是以橡膠製造。海報也提到手錶的功能，除了可計算運動時間、心率監測、睡眠監測、來電信息提醒等基本功能，更可以替代原來的比亞迪車匙。

    點擊圖片放大
    +2

與此同時，比亞迪將手錶和功能的命名權、以及價格定位交予車主。官方提供了5個名字予用家選擇，分別是「智能手錶鑰匙」、「智能手錶車鑰匙」、「智能車控鑰匙運動手錶」、「Di Watch」和「DD Watch」，車主亦可以建議其他名稱。售價方面，比亞迪就提出了３個選擇， 分別是：1,500人民幣以下、1,500至2,000人民幣或2,000人民幣以上的選項。

【穿戴裝置】Google首款Pixel智能手錶　傳明年初發表

責任編輯：曾曉汶

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