【石Sir午市閒談】今日推介濰柴動力｜潤泥、工行、敏華、中國聯塑、金山軟件最新部署

恒生指數中午收報23466點，跌300點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介濰柴動力 （02338） ，另亦會分析潤泥 （01313） 、工行 （01398） 、敏華 （01999） 、中國聯塑 （02128） 、金山軟件 （03888） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 嚴正聲明

00：31 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

01：37 – 潤泥 （01313） 水泥板塊升

03：07 – 工行 （01398） 內銀普遍升

05：01 – 敏華 （01999） 仍要回調

06：56 – 中國聯塑 （02128） 橫向盤固

08：05 – 金山軟件 （03888） 大市不就

09：41 – 濰柴動力 （02338） 氫概念

11：39 – 推介股表現記錄

12：17 – 過去7日解答問題記錄

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