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【石Sir午市閒談】今日推介濰柴動力｜潤泥、工行、敏華、中國聯塑、金山軟件最新部署

股市 12:35 2021/12/06

分享：

恒生指數中午收報23466點，跌300點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介濰柴動力 （02338） ，另亦會分析潤泥 （01313） 、工行 （01398） 、敏華 （01999） 、中國聯塑 （02128） 、金山軟件 （03888） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 嚴正聲明

00：31 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

01：37 – 潤泥  （01313）       水泥板塊升

03：07 – 工行  （01398）       內銀普遍升

05：01 – 敏華  （01999）       仍要回調

06：56 – 中國聯塑  （02128）       橫向盤固

08：05 – 金山軟件  （03888）       大市不就

09：41 – 濰柴動力  （02338）       氫概念

11：39 – 推介股表現記錄

12：17 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

*重溫今早《ET開市直擊》中概股回流對港股有幾利好*【按此速睇 - 附time code】

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港股 濰柴動力（02338） 華潤水泥控股（01313） 工商銀行（01398） 敏華控股（01999） 中國聯塑（02128） 金山軟件（03888） 石鏡泉
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