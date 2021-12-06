【新冠疫苗】德國新政府擬推強制接種 指定行業成目標

歐洲近日飽受新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐，包括德國在內等國紛紛收緊防疫或加強疫苗接種。外媒報稱，即將宣布成立的德國新政府將會推行強制接種，估計醫療行為將成首批目標。但有專家憂慮，強制接種將惡化醫療業人手不足問題。

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德國社會民主黨﹑綠黨及自由民主黨預期周三（8日）宣布成立新聯合政府，路透社報稱取得新政府的新防疫措施文件草稿，當中顯示將推行強制接種，要求在醫院﹑護理中心及其他醫療設施的員工必須在限期前完成接種。

據悉，新防疫措施要求所有相關員工在於明年3月16日前，出示完成接種證明，或是不能接種的醫療證明。同時，為在聖誕節前第3針接種人數達3,000萬，政府將批准牙醫﹑獸醫及藥劑師在接受訓練後，能在一段時間內為民眾接種疫苗。

另外，新措施亦延長臨時緊急狀態至明年2月15日，一旦當地疫情更為嚴峻，可讓各州政府實施更嚴格的封城，防止疫情進一步爆發。不過，有專家擔心德國原來醫療人手已不足，強制接種恐怕會讓問題惡化，但亦有人因現時新一輪疫情持續未緩和，支持強制接種。

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責任編輯：吳漢培