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【虛擬貨幣】加密貨幣平台BitMart遭黑客盜1.96億美元　Coinbase盤前挫半成

Hot Talk 18:11 2021/12/06

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【虛擬貨幣】加密貨幣平台BitMart遭黑客盜1.96億美元

比特幣（Bitcoin）等主流加密貨幣周末廣泛「閃崩」之際，加密貨幣交易平台BitMart確認，上周六出現「大規模的安全漏洞」，平台遭黑客提取多個加密貨幣資產，料損失約1.5億美元，並會暫停加密貨幣提取至另行通知。另一數據分析機構Peckshield 就估算，黑客從BitMart盜取約1.96億美元。

受消息影響，美股區塊鏈概念股盤前集體下挫，Coinbase（美：COIN）盤前跌逾6%、Riot Blockchain（美：RIOT）現跌逾13%、Marathon Digital Holdings Inc （美：MARA）現跌15%、億邦國際（美：EBON）跌近一成、嘉楠科技（美：CAN）跌近3成。

Peckshield於周六時已指出BitMart疑被黑客侵襲，並流失數以千萬美元計資產，分析當中1億美元從平台的以太坊（Ethereum blockchain）流失，另有9600萬美元從幣安智能鏈（binance smart chain）流失。

薩爾瓦多抄底買入多150個特幣　總統稱較黃金保值，可見【下一頁】

BitMart旗下兩個「熱錢包」出事 

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備* 【按此即睇】 

Peckshield列舉BitMart流失的加密貨幣組合，涉及20多個加密貨幣，包括柴犬幣（Shiba Inu）、幣安幣（binance coin），但未涉及比特幣。

BitMart確認，平台在以太坊和幣安的「熱錢包（hot wallets，即網上儲存錢包）」有少數百分比資產受影響，並指其他錢包和資產安全而未受影響。加密貨幣錢包大致分為熱錢包、冷錢包（即網下儲存錢包），熱錢包令提存加密資產時更方便，但相對較易受黑客攻擊風險。

BitMart提供不同加密貨幣現貨交易、槓桿期貨買賣，也有借貸服務，被視為主流加密貨幣交易平台之一。

相關文章：

【Bitcoin】比特幣「閃崩」插兩成、曾低見42000美元　分析：4000個比特幣賣盤湧現（第二版）

【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣

BitMart 由夏爾特創辦，被視為主流加密貨幣交易平台之一

虛擬貨幣 以太坊 比特幣

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【潛力股精選】梁耀康：中信證券（06030）

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