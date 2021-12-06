【虛擬貨幣】加密貨幣平台BitMart遭黑客盜1.96億美元　不涉比特幣

▲ 【虛擬貨幣】加密貨幣平台BitMart遭黑客盜1.96億美元

比特幣（Bitcoin）等主流加密貨幣周末廣泛「閃崩」之際，加密貨幣交易平台BitMart確認，上周六出現「大規模的安全漏洞」，平台遭黑客提取多個加密貨幣資產，料損失約1.5億美元，並會暫停加密貨幣提取至另行通知。另一數據分析機構Peckshield 就估算，黑客從BitMart盜取約1.96億美元。

Peckshield於周六時已指出BitMart疑被黑客侵襲，並流失數以千萬美元計資產，分析當中1億美元從平台的以太坊（Ethereum blockchain）流失，另有9600萬美元從幣安智能鏈（binance smart chain）流失。

BitMart旗下兩個「熱錢包」出事

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Peckshield列舉BitMart流失的加密貨幣組合，涉及20多個加密貨幣，包括柴犬幣（Shiba Inu）、幣安幣（binance coin），但未涉及比特幣。

BitMart確認，平台在以太坊和幣安的「熱錢包（hot wallets，即網上儲存錢包）」有少數百分比資產受影響，並指其他錢包和資產安全而未受影響。加密貨幣錢包大致分為熱錢包、冷錢包（即網下儲存錢包），熱錢包令提存加密資產時更方便，但相對較易受黑客攻擊風險。

BitMart提供不同加密貨幣現貨交易、槓桿期貨買賣，也有借貸服務，被視為主流加密貨幣交易平台之一。

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▲ BitMart 由夏爾特創辦，被視為主流加密貨幣交易平台之一