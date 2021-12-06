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比利時反收緊防疫示威爆衝突 警察出動水炮車應對

環球社會熱點 11:25 2021/12/06

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歐洲新冠肺炎疫情出現反彈後，多國宣布收緊防疫措施，引來部分民眾不滿。比利時周日（5日）的反對收緊防疫措施示威爆發衝突，逾20人被捕。比利時警方出動水炮車及催淚彈應對，有2名警察和4名示威者受傷，需入院接受治療。

荷蘭連續3晚爆反防疫限制暴亂 最少64人被捕 【下一頁】

比利時布魯塞爾（Brussels）示威據悉大約有8,000人參與，示威者反對當局實施口罩令、封城及疫苗通行證等更嚴格的防疫措施。有示威者在橫額中形容，當局將未接種疫苗人士污名化，做法和二戰時期納粹德國強迫猶太人佩戴黃色星星相似。有身穿制服的休班消防員參加遊行，指民眾有權拒絕接種疫苗。

遊行隊伍往歐盟總部方向前進，沿途高呼「自由」（freedom）及燃放煙花。警方在總部外的環形路口布置帶刺的鐵絲網，及派遣防暴警察阻止示威者進入總部。

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示威者向警方投擲煙花和啤酒罐，警方出動水炮車及催淚彈驅散。其後示威人群分散成較小團體，部分示威者在馬路中心焚燒垃圾，和警方爆發更多衝突。比利時警方表示，已拘捕20人，2名警察和4名示威者受傷需入院接受治療。

歐洲多國民眾示威 反對收緊防疫限制 【下一頁】

比利時首相德克羅（Alexander De Croo）上周五（3日）宣布，學校提早放聖誕假，和要求6歲或以上的兒童佩戴口罩等一系列防疫措施。比利時過去7日平均每日錄得逾1.78萬人確診，全國約800名重症患者需入住深切治療部，部分非緊急服務需要延遲。

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責任編輯：李俊儀

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