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【AirTag】蘋果AirTag追蹤功能成偷車工具　加拿大多部高級跑車遭竊

科技 11:22 2021/12/06

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加拿大執法部門發表一項報告，揭示當地有愈來愈多宗汽車竊盜案是與AirTag有關，呼籲車主注意車輛會否被掛上不明的AirTag。

蘋果（Apple）藍芽追蹤器AirTag的安全性問題一直受到外界質疑，近日加拿大執法部門就發表一項報告，揭示當地有愈來愈多宗汽車竊盜案是與AirTag有關，呼籲車主注意車輛會否被掛上不明的AirTag。

【iOS更新】iOS 15.0.2更新　修正AirTag、MagSafe皮革銀包問題

【Apple】蘋果AirTag傳有資安漏洞　恐洩好心人iCloud帳戶資訊

加拿大安大略省約克區警方日前在新聞稿中指出，近日調查人員發現有盜賊利用AirTag的位置追蹤與定位功能，來鎖定想要竊取的高級車輛。據悉，賊人在偷車前，會先在市區內的停車場尋找車輛，然後將AirTag黏貼在車上不顯眼的位置，例如油缸蓋或拖車勾等，以便尋找適當的時機和地點進行盜竊。當到車主將車輛停泊後，賊人就會利用AirTag的尋找功能來到車主停泊的地方，待夜深人靜時再將車子偷走。

加拿大警方指出，自2021年9月以來當地就已經有5宗相關事件。事實上，AirTag設有反追蹤機制，賊人也無法將AirTag的反追蹤功能關閉。但由於不少車主並未有留意AirTag彈出的提示響聲，沒有予以理會，令偷車賊有機可乘。

警方表示，雖然目前透過AirTag犯案的案件只佔少數，但預計將會成為全球偷車集團的新趨勢，因此車主應儘可能將車泊在有上鎖的車庫中，以及留意追蹤提示，定期檢查汽車是否被放置追蹤器。

【Apple】AirTag 用戶注意！　蘋果警告避免使用這款電池免影響運作

責任編輯：曾曉汶

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