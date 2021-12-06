【Omicron變種】英國政府被指太慢行動 難阻新變種

Omicron變種病毒已傳入全球超過40個國家及地區，英國再發現80多宗Omicron變種個案，累計相關個案已增至200多宗。有醫學專家形容Omicron變種已在英國境内急速傳播，批評此時才實施新出入境限制已太遲。

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英國衛生安全局（UKHSA）周日（5日）宣布再錄得86宗Omicron變種個案，全國累計最少有246宗相關確診。其中英格蘭佔8成、即197宗個案；蘇格蘭佔48宗個案；威爾士佔1宗個案。

英國同日宣布增近4.4萬宗新冠確診，而上周六（4日）也錄得近4.3萬宗。政府要求入境英國的12歲或以上旅客，周二（7日）起需持48小時內有效的快速病毒檢測（LFD）或聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性證明。

愛丁堡大學傳染病專家兼政府科學顧問伍爾豪斯（Mark Woolhouse）接受英國廣播公司（BBC）訪問。主持詢問伍爾豪斯對政府實施新旅遊限制的看法。

伍爾豪斯形容政府已經太遲行動，認為Omicron變種引起的社區傳播，勢必於英國引發新一波疫情。他指目前的輸入個案成為關鍵，希望能加強檢測並隔離所有確診患者。

但他表示：

但我認為如果要實質改變Omicron變種引發的新一波疫情，就已經太遲。 （But I think it’s too late to make a material difference to the course of the Omicron wave if we’re going to have one.）

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伍爾豪斯接受訪問時，英國的Omicron變種個案增至約160宗。他認為目前英國的Omicron變種個案數字仍很小，他強烈懷疑英國會錄得數百宗至上千宗Omicron變種確診。

他更強調Omicron變種的速度極快，如按目前趨勢發展下去，他估計這款變種甚至可能在全球範圍内取代Delta變種，成為主要傳播的病毒株。

不過他表示即使Omicron變種會使疫苗的效果下跌，但也無法完全逃脫疫苗抗體，疫苗仍有效對抗這款變種。

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責任編輯：鄭錦玲