【Omicron變種】英國政府被指太慢行動 難阻新變種

Omicron變種病毒已傳入全球超過40個國家及地區,英國再發現80多宗Omicron變種個案,累計相關個案已增至200多宗。有醫學專家形容Omicron變種已在英國境内急速傳播,批評此時才實施新出入境限制已太遲。

英國衛生安全局(UKHSA)周日(5日)宣布再錄得86宗Omicron變種個案,全國累計最少有246宗相關確診。其中英格蘭佔8成、即197宗個案;蘇格蘭佔48宗個案;威爾士佔1宗個案。

英國同日宣布增近4.4萬宗新冠確診,而上周六(4日)也錄得近4.3萬宗。政府要求入境英國的12歲或以上旅客,周二(7日)起需持48小時內有效的快速病毒檢測(LFD)或聚合酶連鎖反應(PCR)核酸檢測陰性證明。

愛丁堡大學傳染病專家兼政府科學顧問伍爾豪斯(Mark Woolhouse)接受英國廣播公司(BBC)訪問。主持詢問伍爾豪斯對政府實施新旅遊限制的看法。

伍爾豪斯形容政府已經太遲行動,認為Omicron變種引起的社區傳播,勢必於英國引發新一波疫情。他指目前的輸入個案成為關鍵,希望能加強檢測並隔離所有確診患者。

但他表示:

但我認為如果要實質改變Omicron變種引發的新一波疫情,就已經太遲。

(But I think it’s too late to make a material difference to the course of the Omicron wave if we’re going to have one.)