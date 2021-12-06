  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (一) 11:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【緬甸政變】反軍方遊行恐釀多死 傳車輛衝擊示威人群

環球社會熱點 10:50 2021/12/06

分享：

仰光出現反軍方示威。

緬甸自2月爆發軍事政變後，反對派多次舉行遊行抗議。近日首都仰光再次出現反軍方遊行，有外國傳媒報稱，據悉政府的安全部隊利用車輛衝擊示威群眾，有傳造成最少3人死亡，另外15人被捕，目擊者亦稱現場多人受傷。

判刑僅3日 美籍男記者獲緬甸釋放 【下一頁】

英國《衛報》報稱，仰光（Yangon）周日（5日）舉行兩場「快閃」反軍事政變示威，當中一場傳出有政府部隊駕駛車輛撞擊示威者，目擊者指示威開始不久後便發生車輛撞擊事件。有示威者接受電話訪問時表示，被撞後有士兵上前用槍柄毆打，自己推開對方後士兵便開槍，幸最終逃走成功。

兩名目擊者表示，車輛由士兵駕駛，並從後撞向人群，示威自此終結，隨後有多人被捕及遭毆打。目擊者更稱，現場多人頭部受傷及失去意識。

    點擊圖片放大
    +2

緬甸國家隊門將拒回國 留日本申難民資格 【下一頁】

反對派人士對示威傳出有人死亡表示痛心，強烈譴責軍政府殘忍及不人道（brutally, inhumanly）殺害無武裝的和平示威人士。發起示威的組織其中一名人士指出，車輛撞擊人群恐怕釀成最少3人死亡，以及15人被捕。緬甸軍方暫未回應事件。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

 

相關文章

【緬甸政變】昂山素姬被加控貪污罪 包括濫用土地收受黃金
2021/06/11
【緬甸政變】昂山素姬被加控貪污罪 包括濫用土地收受黃金
【緬甸政變】昂山素姬親身出庭 被捕以來首露面
2021/05/24
【緬甸政變】昂山素姬親身出庭 被捕以來首露面
【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警
2021/05/24
【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警
【緬甸政變】環球小姐代表高舉標語 冀國際多關注（多圖）
2021/05/17
【緬甸政變】環球小姐代表高舉標語 冀國際多關注（多圖）
【緬甸政變】詩人被軍方捉走後死亡 家屬領回空洞遺體
2021/05/10
【緬甸政變】詩人被軍方捉走後死亡 家屬領回空洞遺體

你可能感興趣

【緬甸政變】昂山素姬被加控貪污罪 包括濫用土地收受黃金
12:30 2021/06/11
【緬甸政變】昂山素姬被加控貪污罪 包括濫用土地收受黃金
【緬甸政變】昂山素姬親身出庭 被捕以來首露面
19:07 2021/05/24
【緬甸政變】昂山素姬親身出庭 被捕以來首露面
【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警
16:45 2021/05/24
【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警
遊行集會 請願示威 首都 仰光 緬甸

上一篇文章

【Omicron變種】英國政府被指太慢行動 難阻新變種

下一篇文章

【日本皇室】愛子公主體恤民情 成年禮戴二手皇冠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月06日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月06日 時間11:00）
美國供應鏈危機持續 FDA指111款藥物短缺
美國供應鏈危機持續 FDA指111款藥物短缺
【Omicron變種】研究：Omicron帶感冒病毒基因 或助避開免疫系統
【Omicron變種】研究：Omicron帶感冒病毒基因 或助避開免疫系統
【Omicron變種】全球逾40地區已錄確診 巴西里約取消除夕慶祝活動（第五版）
【Omicron變種】全球逾40地區已錄確診 巴西里約取消除夕慶祝活動（第五版）
【Omicron變種】旅客入境英國需持48小時内陰性檢測
【Omicron變種】旅客入境英國需持48小時内陰性檢測
意大利男「假手臀」接種新冠疫苗 被護士當場識穿
意大利男「假手臀」接種新冠疫苗 被護士當場識穿
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款