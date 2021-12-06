【緬甸政變】反軍方遊行恐釀多死 傳車輛衝擊示威人群

▲ 仰光出現反軍方示威。

緬甸自2月爆發軍事政變後，反對派多次舉行遊行抗議。近日首都仰光再次出現反軍方遊行，有外國傳媒報稱，據悉政府的安全部隊利用車輛衝擊示威群眾，有傳造成最少3人死亡，另外15人被捕，目擊者亦稱現場多人受傷。

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英國《衛報》報稱，仰光（Yangon）周日（5日）舉行兩場「快閃」反軍事政變示威，當中一場傳出有政府部隊駕駛車輛撞擊示威者，目擊者指示威開始不久後便發生車輛撞擊事件。有示威者接受電話訪問時表示，被撞後有士兵上前用槍柄毆打，自己推開對方後士兵便開槍，幸最終逃走成功。

兩名目擊者表示，車輛由士兵駕駛，並從後撞向人群，示威自此終結，隨後有多人被捕及遭毆打。目擊者更稱，現場多人頭部受傷及失去意識。

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反對派人士對示威傳出有人死亡表示痛心，強烈譴責軍政府殘忍及不人道（brutally, inhumanly）殺害無武裝的和平示威人士。發起示威的組織其中一名人士指出，車輛撞擊人群恐怕釀成最少3人死亡，以及15人被捕。緬甸軍方暫未回應事件。

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責任編輯：吳漢培