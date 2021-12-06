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【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場

商業 12:07 2021/12/06

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星巴克首度聯手LINE FRIENDS於亞洲推出Starbucks® X LINE FRIENDS系列。（星巴克提供圖片）

星巴克首度聯手LINE FRIENDS於亞洲推出Starbucks® X LINE FRIENDS系列。除了4款杯具，包括一款限定聖誕造型咖啡杯及3款限定聖誕造型或冬日主題不鏽鋼隨行杯，更有穿上紅色圍裙化身星巴克聖誕咖啡師的BROWN 毛公仔，以及毛毯、便攜袋、手挽袋及文具等限量商品。

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除了系列商品，星巴克更與LINE FRIENDS攜手推出一系列WhatsApp 及LINE貼紙由12月7日起供大眾下載，5位LINE FRIENDS成員以可愛的表情配搭不同問候語及節日祝賀語，多款造型貼紙，替親朋好友送上祝福。
 
此外，星巴克將尖沙咀港威商場分店佈置成全亞洲唯一LINE FRIENDS主題星巴克分店，幾位經典人物換上聖誕造型與立體星巴克咖啡杯現身分店門前，讓顧客與主題裝置拍照打卡。

兩款造型薑餅曲奇

配合是次LINE FRIENDS聯乘，星巴克更推出兩款造型曲奇。BROWN薑餅曲奇和 CONY 薑餅曲奇分別於薑餅口味的曲奇上鋪上一層白朱古力或牛奶朱古力，然後印上BROWN與CONY的模樣。

系列共有10件商品，包括4款咖啡杯及不鏽鋼隨行杯，聖誕主題配上BROWN的模樣，再加上特別咖啡師造型的BROWN毛公仔、集合不同朋友的文具、手挽袋、便攜袋及毛毯等限量商品。
 
系列產品買滿600元送限量禮品
 
STARBUCKS® X LINE FRIENDS 限定冬日主題毛毯在搶眼的紅色毛毯印上BROWN、CONY及SALLY手握星巴克咖啡杯的模樣。

STARBUCKS® X LINE FRIENDS 限定咖啡杯連冬日造型BROWN立體杯蓋 (12oz) 以BROWN為主角，啡色杯身配上BROWN樣子，加上杯蓋上的立體BROWN為飲品保暖。另外3 款不鏽鋼隨行杯亦以不同造型及容量登場。
 
文具控亦不能錯過STARBUCKS® X LINE FRIENDS 限定冬日主題筆記本，隨筆記本更附上聖誕造型的LINE FRIENDS角色貼紙。
 
這限定系列另設有一非賣品STARBUCKS® X LINE FRIENDS 限定冬日造型BROWN 啫喱筆 ，顧客由2021 年 12 月 7 日至 2022 年 1 月 3 日，凡購買STARBUCKS® x LINE FRIENDS 系列滿$600，即獲贈 STARBUCKS® X LINE FRIENDS 限定冬日造型BROWN 啫喱筆一支。禮物數量有限，先到先得，換完即止。
 
系列將於12月7日（星期二）於全線香港及澳門星巴克分店，以及香港星巴克網上商店推出。數量有限，售完即止。

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責任編輯：李智美

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