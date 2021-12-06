▲ 【降準預期】李克強預告降準 官媒：別簡化政策走向、「房住不炒」不變

國務院總理李克強上周在視頻會見IMF總裁時表示，中國將適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，引發市場對內地放寬貨幣政策的預期。不過，內地官媒《經濟日報》今日發文，指不要簡單化理解宏觀政策走向，又明言「房住不炒」的政策目標不變。另一官媒《證券日報》則稱，12月及明年都是實施降準的重要窗口期。

文章稱，有些市場人士認為，第三次集中供地土地出讓條件放鬆和房地產企業貸款增加等因素，疊加降準信號釋放，說明宏觀政策將走向寬鬆。這一看法是對宏觀政策比較簡單化的理解，容易引起誤讀。

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IMF敦促聯儲局加快收緊貨幣政策，可見【下一頁】

分析：12月降準置換MLF 1月降準為春節準備

文章續指，中國將保持宏觀政策的穩定性，增強政策的針對性和有效性，不可能出現大水漫灌的全面寬鬆。中國將繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，圍繞市場主體需求制定政策，運用多種貨幣工具，適時降準。以房地產為例，因個別企業風險暴露，房地產開發貸款增速曾出現較大下滑，在政策調整下，房地產企業合理的資金需求正得到滿足，惟「房住不炒」的政策目標不會改變。

另外，《證券日報》綜合分析人士的觀點，指若此次實施降準，有兩個重要窗口期。一是本月中，因將有9500億元人民幣的MLF到期準，為年內第二高水平。報導引述浙商證券首席經濟學家李超指，12月份降準置換中期借貸便利（MLF）概率較大。二是明年1月份，因1月份實施降准能緩解春節前的流動性緊張局面。

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