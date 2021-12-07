【恒大3333】路透：恒大債息寬限期滿、多名債權人稱無收到利息　首度觸發境外違約

▲ 【恒大3333】恒大兩美元債寬限期今到期 彭博：或即將啟動債務重組

中國恒大 （03333） 周五（3日）晚公布，不確定能否有足夠資金履行2.6億美元擔保義務，可能導致債權人要求債務加速到期。恒大兩隻美元債兌付寬限期周一（6日）屆滿，利息金額合共涉6.4億港元。隨美國時間周一已過，路透引述4名恒大債券持有人，並稱無法在寬限期內收取利息，意味恒大首度觸發境外債務違約。

恒大股價周一大跌兩成，跌穿1.83元歷史低位，恒大今日股價一度反彈8%，但公司未有還息跡象，半日升幅幾乎全失。

恒大午後股價未受債務違約消息影響，股價升幅增至2%。

路透報道指，恒大違約後將引發約19億美元的債券「交叉違約」，令恒大成為中國歷來最大違約企業。不過，市場連月關注恒大潛在違約風險下，報道引述投資者指，恒大大部分資金問題僅在中國境內發生，而內地當局多次為事件為聲，恒大實際違約所引起的恐慌和衝擊已大大減輕。

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彭博周一引述消息人士報道，恒大擬將離岸公募債券和私募債務納入重組計劃，可能成為中國規模最大的債務重組之一。同日恒大宣布，成立風險化解委員會，由許家印出任主席，但未有交代債務重組詳情。

外電消息指，恒大重組計畫將包括恒大和子企景程（Scenery Journey）公開發行的債券，以及合資企業Jumbo Fortune Enterprises發行、恒大提供擔保的約2.6億美元債券。

恒大兩隻美元債的30日兌付寬限期周一（6日）到期，即2022年到期票據涉約4190萬美元利息，以及2023年到期票據涉約4060萬美元利息。

兩隻債券均由子公司景程有限公司發行。

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不過，內地官媒強調只是個別事件，內房發債和銀行貸款等集資渠道都暢順。《新華社》發文，強調恒大是個別事件。政府工作組進駐是回應企業需求，協助化解困境和風險，會遵循國際慣例，公開透明公平處理置業人士和各方投資者的利益。文章又引述中國證監會負責人強調，支持優質內房發債集資償還舊債和併購有危機企業的項目，會保持債券融資渠道暢通。

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