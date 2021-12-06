【恒大3333】恒大兩美元債寬限期今到期　彭博：或即將啟動債務重組　恒大挫逾8%

中國恒大 （03333） 周五（3日）晚公布，不確定能否有足夠資金履行2.6億美元擔保義務，可能導致債權人要求債務加速到期。值得留意，恒大兩隻美元債兌付寬限期今日屆滿，利息金額合共涉6.4億港元。彭博認為，恒大或即將債務重組，相信可能會暫停還債、協商延長期限或與離岸資產掛鈎，例如恒大汽車 （00708） 的股份等。恒大股價股價今早低開7%，低見2.09元。恒大汽車亦跌7.9%﹐最報3.01元。

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彭博行業研究分析師Daniel Fan表示，對於恒大來說，下一步可能是啟動非正式的暫停償債，並繼續試圖與債權人進行協商。他指出，恒大可能會協商延長期限，而為提高接受度，選擇之一是將一部分的還款與其離岸資產相掛鉤，例如香港上市的恒大汽車。

恒大兩隻美元債的30日兌付寬限期今日（6日）到期，即2022年到期票據涉約4190萬美元利息，以及2023年到期票據涉約4060萬美元利息。兩隻債券均由子公司景程有限公司發行。

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不過，內地官媒強調只是個別事件，內房發債和銀行貸款等集資渠道都暢順。《新華社》發文，強調恒大是個別事件。政府工作組進駐是回應企業需求，協助化解困境和風險，會遵循國際慣例，公開透明公平處理置業人士和各方投資者的利益。文章又引述中國證監會負責人強調，支持優質內房發債集資償還舊債和併購有危機企業的項目，會保持債券融資渠道暢通。

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