擴大規模是無現金支付領域企業的致勝關鍵

在疫情下，我們加快邁向無現金社會的步伐，此轉變將創造新的投資機會，但對於該領域的企業而言，這也意味着新的挑戰和更嚴格的監管。

無現金支付帶來的根本性變化

由於在無現金社會中，人們難以逃稅或進行黑市交易，各地的金融和財政監管機構大多都支持該發展，有些國家更為推動無現金支付而提供誘因，例如在日本，進行無現金支付的消費者可以獲得現金回贈或獎勵積分；在意大利，無現金支付的客戶可以獲得彩票；法國和英國等其他國家提高了非接觸式支付上限，而歐盟則提出了歐洲數字身份框架，增加無現金交易的安全性和透明度。

此外，企業也可以從中受益。電子支付讓企業更有效地處理跨境支付，令他們能夠輕鬆地向海外客戶銷售產品。對於已採用電子商務的獨立零售商而言，無現金支付不但讓他們接觸到遠遠超出當地社區範圍的客戶，長遠來看更可為公司節省開支，免去冗長的現金對賬流程，亦不需每天到銀行存款。

數碼轉型領域的責任投資

當然，無現金社會的過渡亦充滿挑戰，而首當其衝的正是網絡安全。支付公司和接受線上付款的企業都必須採取措施保障客戶資料。資產管理公司需要確保他們所投資的公司在網絡安全方面有足夠的投資，例如聘用網路安全公司及購買網路安全保險。

作為責任型投資者，我們亦考慮到普惠金融方面的問題。由於某些群體仍依賴現金，人們擔心未來會出現「數碼鴻溝」。然而，疫情讓更多人嘗試進行線上購物，讓他們體驗到各種便捷的付款方式，例如線上銀行、電子錢包和可穿戴裝置。此外，無現金支付亦支援了沒有傳統銀行賬戶的貧窮和弱勢人口，讓他們可獲得金融服務。

擴大規模和廣度將是致勝關鍵

現在愈來愈多公司都接受加密貨幣作為商品的付款方式，與此同時，PayPal、Square 和 Visa 等支付和卡類供應者亦促進了加密貨幣支付。在此趨勢下，涵蓋P2P（點對點）、C2B（消費者對企業）、B2B（企業對企業）服務並擁有完整支付生態系統的公司將是贏家。

此外，「開放銀行」的新模式亦允許第三方供應商從銀行和金融機構存取數據，令科技公司可存取非金融資料以用作開發各種金融服務。這龐大的潛在優勢或會令傳統金融公司在未來幾年失去市場份額。

由於這一連串的改革將會對更廣泛的金融體系產生影響，我們預計相關部門會介入並加強全球監管——正如我們在中國所看到的那樣。因此，規模更大、更成熟並擁有對監管領域的豐富經驗的電子支付供應商將更有優勢。

現在，消費者逐漸追求一站式解決方案，讓他們可以自己喜歡的方式管理財務並支付商品和服務。在這過程中，許多提供單一服務的支付公司或會被接管或淘汰，只有提供無縫、安全和敏捷支付解決方案的大規模公司才能取勝。另一方面，無現金社會的轉型對投資者而言亦是一個令人興奮的機會，未來的發展令人期待。

