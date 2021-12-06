疫情引致的非常規現象料將於2022年逐漸消退

鑑於股票和債券市場自2020年新冠疫情時的低位強勁反彈，加上預計經濟復甦步伐不一、全球貨幣政策收緊以及通脹壓力，投資者將在來年面臨挑戰。然而，我們預計疫情爆發後所引致的非常規現象或將逐漸消退，專注於估值與基本因素的主動型投資者，可望於各資產類別及市場中發掘具吸引力的投資機遇。

2022年經濟將持續復甦

踏入2022年，投資者應留意幾個重大的潛在風險：通脹持續高企，而央行在逐漸縮減原本大規模的貨幣刺激措施之時，或會出現政策失誤。另外，中國的增長趨向溫和，且供應鏈瓶頸問題令全球經濟活動承壓。

然而，我們認為，雖然2021年全球經濟增長較預期緩慢，但並沒有出現經濟脫軌，而經濟復甦可望持續至2022年。隨著疫情引致的非常規現象消退，經濟料將逐漸恢復正常，預期全球經濟增長仍將高於歷史趨勢。2022年的貨幣及財政刺激措施支持力度或會減弱，意味著資本配置將更趨審慎。舉例而言，新冠疫情下，消費、供應鏈及就業市場的非常規行為或會消失。最後，中國的改革力度可能在2021年見頂。 我們期待中國當局於2022年放寬政策。

非常規現象料將逐漸消退

我們預期三大全球性非常規現象（worldwide distortions）將於明年逐漸消退，這包括疫情帶來的行為變化、非常規的貨幣和財政政策，以及中國持續的政策改革。普徠仕的投資專家將『對市場非常規現象掉以輕心』列為市場的最大風險之一。全球正經歷巨大的轉變，各大領域的創新蓬勃發展，與此同時，新冠疫情導致行為出現變化，場外資金充裕。

雖然目前的環境與過去截然不同，但預期非常規現象將逐漸消失，令經濟恢復至較均衡的常態，這意味著供應鏈改善、勞工就業意欲提升、通脹漸趨溫和，以及利率攀升。

各國推動以可再生能源取代傳統能源也需注意平衡

聯合國氣候變化大會（COP26）剛剛落幕，各國均同意致力實現減排承諾。但需要留意的是，環球經濟剛剛稍微回復增長，部分經濟體就面臨嚴重的能源短缺問題，能源價格自去年以來大升逾70%。當前的能源緊張亦反映出，由傳統能源向可再生能源過渡的速度問題。在推動綠色能源主張的過程中，各大經濟體需要在用可再生能源取代傳統能源的過程中注意平衡，否則或會面臨能源緊張問題。

多元資產配置宜關注固定收益、價值股及新興市場股票

我們在未來6至18個月對信貸前景保持正面，繼續看好存續期較短及孳息率較高的固定收益類別，例如高收益債券、亞洲信貸及銀行貸款。至於股票方面，我們傾向於價值型股票及新興市場股票，因週期性公司料將受惠於全球經濟增長、被壓抑的需求逐漸釋放和庫存重建。