【阿里巴巴重組】CFO武衛明年4月交棒、電商「分家」蔣凡掌海外　阿里巴巴跌6%續創香港新低

▲ 【阿里巴巴大重整】阿里巴巴CFO武衛明年4月交棒徐宏 蔣凡調任海外業務、今早曾失守110元

阿里巴巴 （09988） 高層重組，任職近15年的阿里巴巴集團首席財務官武衛將退任，由副首席財務官徐宏接任，任命於2022年4月1日生效，武衛其後會繼續擔任阿里巴巴合夥人及集團執行董事。除了武衛交棒外，阿里巴巴也明確地將電商業務「分家」，設立中國數字商業和海外數業商業兩個板塊，分別由創始員工戴珊和前合夥人蔣凡負責。

滴滴上周五宣布將從紐交所退市，中概股表現集體下挫。阿里巴巴上周五美股收跌8.2%，拖累今早港股低開近8%，低見109.5元。阿里巴巴其後雖收復110元關口，但全日股價仍跌5.6%，報112.7元，再創香港上市後新低，成交119億元，最新預測市盈率已失14倍。

張勇內部信解說重組：阿里巴巴組織戰略由「中台戰略」改為「多元化治理」，可見【下一頁】

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武衛：交接CFO是經過阿里巴巴多年準備

武衛在阿里聲明中表示，交接經過公司多年準備，是阿里領導班子傳承計劃的一部分，市場總有起落，但是阿里的目標高遠，形容「我們在跑的是一場接力賽，需要一代一代長遠持久地跑下去」。

她表示，信任徐宏多於信任當年的自己，相信他和張勇以及其他總裁們能帶領團隊走向下一個階段的勝利。

阿里巴巴解說，武衛在退任CFO後，除留任執董和合夥人外，也會是集團可持續發展委員會成員。

徐宏於2018年7月加入阿里巴巴，2019年7月起擔任集團的副首席財務官。加入阿里巴巴集團前，徐宏自1996年加入羅兵咸永道，並擔任該事務所11年合夥人。現為高鑫零售 （06808） 、聯華超市 （00980） 以及紅星美凱龍 （01528） 非執董。

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武衛曾3次參與領導阿里相關上市項目

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，武衛為阿里巴巴作出了卓越的貢獻，是公司能取得今天成績不可或缺的重要成員，加入阿里巴巴近15年以來，武衛作為首席財務官參與領導了三次成功的上市項目，包括B2B業務的Alibaba.com於2007年在香港交易所上市、阿里巴巴集團2014年在紐約上市及於2019年回港上市。

張勇強調，她組建和培養了一支具有高度專業能力和素養，首屈一指的財務團隊，成為阿里巴巴戰略落地、業務發展的堅強支撐。

張勇指，徐宏迅速展現出傑出的專業能力和領導力，至今他已經逐步擔起了集團財務管理以及戰略投資工作的重擔。

阿里新設「中國數字商業」及「海外數字商業」兩大板塊

阿里巴巴同日宣布成立「中國數字商業」及「海外數字商業」兩大板塊，分別由集團總裁戴珊及蔣凡帶領。阿里稱，內需及國際化是集團重要戰略，這次任命乃基於集團持續加強決策及行動力，提升整體效率的考慮，從而能抓緊中國內地及海外市場的機遇。

戴珊將負責淘寶、天貓、淘菜菜、淘特和國內貿易等業務，形成「中國數字商業」 板塊，從而達致更高效的決策及更統一的行動，各個業務組織之間的定位和分工更明確。

蔣凡將負責全球速賣通（AliExpress）和國際貿易海外業務的組織，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司，共同形成「海外數字商業」板塊，並會就此訂下面向海外市場的整體戰略藍圖和組織保障。

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