【港股市況】恒生指數跌逾400點、科指跌3%創新低　阿里巴巴跌半成、港交所逆市升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

中概股退市憂慮再觸發一輪拋售，港股今早續低開逾300點。恒生指數開報23420點，跌346點，早段曾跌近400點，低見23367點，恒生指數半日跌300點，報23466點，成交991億元。恒生科技指數跌2.7%，報5763點。中概股續捱沽，阿里巴巴 （09988） 跌逾5%創新低；港交所 （00388） 逆市升3%；恒大 （03333） 跌逾12%破底。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：55】【新世界社企】新世界建好生活倡議推「半價資助房屋」 新世界願捐新界西地皮、午後曾倒跌

【14：55】樂透互娛 （08198） 逆市抽升近七成，高見0.81元，成交54萬元。

【14：50】陽光100中國 （02608） 乾跌，一度跌逾八成破底低見0.05元，最新跌近五成，涉2宗成交或430元。

【14：49】小米 （01810） 跌3%，破底低見19元。

【14：36】恒指跌幅擴大至逾400點，報23326點，跌439點；科指創發布後新低，跌3.6%，報5713點。

【14：17】【加強監管】內地整治互聯網保險 多間險企疑因不符條件叫停有關業務

【13：42】美團 （03690） 今早一度倒升高見245.8元，惟股價最新跌逾3%，報233.6元；阿里巴巴 （09988） 跌半成；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾2%。

【13：38】香港科技探索 （01137） 自發盈警後連日下挫，股價續跌逾7%，破底低見7.63元。

【13：38】電視廣播 （00511） 跌近半成，破底低見4.33元。

【13：17】藥明生物 （02269） 午後跌幅擴大至逾8%，低見94.25元，暫為跌幅最大藍籌。

【13：15】阿里巴巴 （09988） 跌幅午後收窄至不足5%，報114元。

【13：11】藍籌新貴新奧能源 （02688） 午後跌幅擴大至半成，低見139.1元。

【13：10】【新股IPO】青瓷遊戲6633首日招股暫錄3億孖展 超購1.5倍

【13：00】港股午後初段跌近300點，報23470點，跌296點；科指跌2.6%，報5771點。

【12：58】【內房危機】3內房同日陷違約事件 中央發聲撐僅個別事件、鬆綁融資 碧桂園逆市升逾3%

【12：40】恒指黑期跌約226點，報23486點。

【12：01】恒生指數半日跌300點，報23466點，成交991億元。恒生科技指數跌2.7%，報5763點。中概股續捱沽，阿里巴巴 （09988） 跌逾5%創新低；港交所 （00388） 逆市升3%；恒大 （03333） 跌逾12%破底。

【11：51】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾14%，破底低見1.93元，成交3.1億元。

【11：38】恒指中午收市前跌約306點，報23460點。科指跌2.7%，報5767點。

【11：31】上證半日升0.4%；深證升0.2%；創業板指跌0.7%。

【11：31】【名家看法】渣打梁振輝：中概股沽壓持續 港股再大跌空間細 籲儲局議息後才部署

【11：20】三桶油逆市上揚，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升1%；中海油 （00883） 升0.8%。

【11：17】【港交所388】港交所據報在紐約設辦事處 受惠中概股加快回流、逆市升3%

【11：07】恒大物業 （06666） 破底低見3.39元後，倒升逾2%，高見3.75元；恒大 （03333） 跌近一成，破底低見1.98元；恒大汽車 （00708） 跌逾1%。

【11：02】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至半成，報113元。

【11：00】【金融措施】陳茂波：正研究多方面建設離岸人民幣生態圈 包括「港股通」南向交易人民幣計價

【10：53】手機孖寶下跌，其中瑞聲 （02018） 跌3%，低見32.35元；舜宇 （02382） 跌近2%。

【10：51】大市最新跌302點，報23464點；科指跌2.5%，報5776點。

【10：42】中遠海控 （01919） 逆市升半成，高見14.3元。

【10：31】電子煙股續回吐，思摩爾 （06969） 跌6%；中國波頓 （03318） 跌逾8%；比亞迪電子 （00285） 跌逾2%。

【10：28】微盟 （02013） 跌逾7%，破底低見7.83元。

【10：25】英皇證券 （00717） 預期截至9月底止年度綜合虧損淨額將不多於6.9億元，英皇證券跌逾15%，破底低見0.089元。

【10：23】【降準預期】官媒：不要簡單化理解宏觀政策走向 「房住不炒」政策不變

【10：22】【新股IPO】商湯科技0020周二招股 入場費4030.2元、引入8基投（第三版）

【10：18】【新股IPO】凱萊英醫藥6821 H股定價388元 較A股折讓逾3成

【10：17】中國稀土 （00769） 升逾15%，高見0.9元。中國鋁業 （02600） 升8%，高見4.2元。

【稀土定價權】中國擬合併五礦中鋁等國企稀土資源 打造全球最大稀土公司

【10：12】齊合環保 （00976） 跌幅擴大至三成，低見0.85元，成交1158萬元。

【10：09】藥明生物 （02269） 跌逾5%，跌穿100元，低開97.55元。

【10：01】部分電力股逆市向上，中國電力 （02380） 、潤電 （00836） 升逾2%。

【10：01】恒指最新跌幅收窄至約190點，報23575點；科指跌1.6%，報5832點。

【09：59】新能源車股下挫，小鵬汽車 （09868） 跌逾7%；理想汽車 （02015） 跌近14%。

【09：56】第一服務 （02107） 逆市升逾33%，高見1.65元，暫為升幅最大股份。

【09：54】市場續炒中概股回流在港上市，港交所 （00388） 最新升逾3%，高見465.8元。

【09：48】【恒大3333】恒大兩美元債寬限期今到期 彭博：或即將啟動債務重組 恒大挫逾8%

【09：48】比特幣周末「閃崩」曾低見42000美元，最新仍跌至48000美元水平，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （01647） 跌逾3%；歐科雲鏈 （01499） 跌0.8%；美圖 （01357） 跌逾2%。

【Bitcoin】比特幣「閃崩」插兩成、曾低見42000美元 分析：4000個比特幣賣盤湧現（第二版）

【09：46】齊合環保 （00976） 公布，公司行政總裁已被暫停其的職位，股價跌逾18%，一度跌穿1元低見0.98元。

【異動股】齊合環保暫停行政總裁職務 股價早段急瀉逾兩成

【09：45】ATM中，美團 （03690） 低開倒升0.2%，高見242.2元；阿里巴巴 （09988） 跌7%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：41】港交所 （00388） 升幅擴大至逾2%，高見462.6元。

【09：39】內房股逆市造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升逾1%；融創 （01918） 升逾3%。

【內房危機】碧桂園等擬申請發行供應鏈ABS產品 萬科發行額傳逾7億人幣

【內房銷售】佳兆業上月銷售跌92% 一文看清11月份內房銷售數據（不斷更新）

【09：36】大市早段跌幅擴大至近400點，低見23367點。科指跌2.7%，報5767點。

【09：35】太陽城 （01383） 逆市續彈逾14%，高見0.188元。

【09：33】港交所 （00388） 逆市再向好，股價升0.8%，高見454.4元。

【09：31】雲音樂 （09899） 跌逾5%，低見187.9元創上市後新低。

【09：29】京東 （09618） 、網易 （09999） 、新奧能源 （02688） 、華潤啤酒 （00291） 正式成為藍籌股，京東跌逾4%；網易跌逾5%；新奧能源升0.8%；潤啤跌近1%。

【09：27】恒騰 （00136） 逆市升逾2%，恒騰宣布改名，建議將「恒騰網絡集團有限公司」改為「中國儒意控股有限公司」。

【恒騰136】恒騰建議改名為「中國儒意控股」

【09：25】恒大系下挫，中國恒大 （03333） 跌逾7%；恒大汽車 （00708） 跌逾11%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。

【恒大危機】恒大稱不確定有否充足資金履行財務責任 央行即發文批恒大經營不善 廣東省政府即約談許家印

【恒大3333】恒大再陷債務違約危機 許家印近月屢尋朱太金利豐「救命」

【09：22】恒生指數開報23420點，跌346點。恒生科技指數跌2.6%，報5773點。阿里巴巴 （09988） 跌近8%，開報109.9元再創上市新低；騰訊 （00700） 跌近3%；美團 （03690） 跌2%；理想汽車 （02015） 跌近15%。

【09：13】期指開報23405點，跌380點或1.6%。

【08：52】恒指黑期最新跌約209點，報23499點。

【08：46】【阿里巴巴9988】阿里CFO武衛明年4月退任 由副首席財務官徐宏接替

【08：17】恒指黑期跌約252點；道指期貨升99點，報34680點。

【07：59】【內房危機】陽光100中國優先票據發生違約 本息近1.8億美元、或觸發交叉違約

【07：45】【新股IPO】青瓷遊戲6633今日起招股 一手入場費約7071元

【07：45】港股ADR收報23264點，跌502點或2.2%。滙豐 （00005） ADR折合報44.31元，較港收市價低0.54元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報442.5元，較港收市價低20.1元或4.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報109.1元，較港收市價低10.3元或8.6%。

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【07：30】美國非農業新增職位遠遜預期，創下去年12月以來最小增幅。美股3大指數上周五高開後反覆下滑，科技股沽壓沉重，納指最多曾挫2.93% ； 道指一度挫逾300點，尾市逐步收復失地。道指跌59點，收報34580點；標指跌38點，報4538點；納指收市跌295點或1.92%，收報15085點。

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【開市9點半】中證監發聲淡化中概股退市風險 佳兆業賣產抵債 商湯科技周二招股

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責任編輯︰梁浩碩