【港股市況】恒生指數低開346點　阿里巴巴跌近8%、跌穿110元再創新低（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

中概股退市憂慮再觸發一輪拋售，港股今早續低開逾300點。恒生指數開報23420點，跌346點。恒生科技指數跌2.6%，報5773點。阿里巴巴 （09988） 跌近8%，開報109.9元再創上市新低；騰訊 （00700） 跌近3%；美團 （03690） 跌2%；理想汽車 （02015） 跌近15%。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：39】內房股逆市造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升逾1%；融創 （01918） 升逾3%。

【內房危機】碧桂園等擬申請發行供應鏈ABS產品 萬科發行額傳逾7億人幣

【內房銷售】佳兆業上月銷售跌92% 一文看清11月份內房銷售數據（不斷更新）

【09：36】大市早段跌幅擴大至近400點，低見23367點。科指跌2.7%，報5767點。

【09：35】太陽城 （01383） 逆市續彈逾14%，高見0.188元。

【09：33】港交所 （00388） 逆市再向好，股價升0.8%，高見454.4元。

【09：31】雲音樂 （09899） 跌逾5%，低見187.9元創上市後新低。

【09：29】京東 （09618） 、網易 （09999） 、新奧能源 （02688） 、華潤啤酒 （00291） 正式成為藍籌股，京東跌逾4%；網易跌逾5%；新奧能源升0.8%；潤啤跌近1%。

【09：27】恒騰 （00136） 逆市升逾2%，恒騰宣布改名，建議將「恒騰網絡集團有限公司」改為「中國儒意控股有限公司」。

【恒騰136】恒騰建議改名為「中國儒意控股」

【09：25】恒大系下挫，中國恒大 （03333） 跌逾7%；恒大汽車 （00708） 跌逾11%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。

【恒大危機】恒大稱不確定有否充足資金履行財務責任 央行即發文批恒大經營不善 廣東省政府即約談許家印

【恒大3333】恒大再陷債務違約危機 許家印近月屢尋朱太金利豐「救命」

【09：22】恒生指數開報23420點，跌346點。恒生科技指數跌2.6%，報5773點。阿里巴巴 （09988） 跌近8%，開報109.9元再創上市新低；騰訊 （00700） 跌近3%；美團 （03690） 跌2%；理想汽車 （02015） 跌近15%。

【09：13】期指開報23405點，跌380點或1.6%。

【08：52】恒指黑期最新跌約209點，報23499點。

【08：46】【阿里巴巴9988】阿里CFO武衛明年4月退任 由副首席財務官徐宏接替

【08：17】恒指黑期跌約252點；道指期貨升99點，報34680點。

【07：59】【內房危機】陽光100中國優先票據發生違約 本息近1.8億美元、或觸發交叉違約

【07：45】【新股IPO】青瓷遊戲6633今日起招股 一手入場費約7071元

【07：45】港股ADR收報23264點，跌502點或2.2%。滙豐 （00005） ADR折合報44.31元，較港收市價低0.54元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報442.5元，較港收市價低20.1元或4.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報109.1元，較港收市價低10.3元或8.6%。

更多ADR及中概股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美國非農業新增職位遠遜預期，創下去年12月以來最小增幅。美股3大指數上周五高開後反覆下滑，科技股沽壓沉重，納指最多曾挫2.93% ； 道指一度挫逾300點，尾市逐步收復失地。道指跌59點，收報34580點；標指跌38點，報4538點；納指收市跌295點或1.92%，收報15085點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【開市9點半】中證監發聲淡化中概股退市風險 佳兆業賣產抵債 商湯科技周二招股

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩