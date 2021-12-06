【港股市況】恒指黑期跌約252點、道指期貨升99點　阿里巴巴ADR較港低近9%（不斷更新）

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【ET開市直擊】資金回歸實體經濟股 航運、碼頭仍有錢景？（歡迎到留言區即時交流）
中概股退市憂慮再觸發一輪拋售，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開502點，恒指料開報23264點。滙豐 （00005） ADR折合報44.31元，較港收市價低0.54元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報442.5元，較港收市價低20.1元或4.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報109.1元，較港收市價低10.3元或8.6%。
即市走勢︰
【08：52】恒指黑期最新跌約209點，報23499點。
【08：46】【阿里巴巴9988】阿里CFO武衛明年4月退任 由副首席財務官徐宏接替
【08：17】恒指黑期跌約252點；道指期貨升99點，報34680點。
【07：59】【內房危機】陽光100中國優先票據發生違約 本息近1.8億美元、或觸發交叉違約
【07：45】【新股IPO】青瓷遊戲6633今日起招股 一手入場費約7071元
【07：45】港股ADR收報23264點，跌502點或2.2%。滙豐 （00005） ADR折合報44.31元，較港收市價低0.54元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報442.5元，較港收市價低20.1元或4.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報109.1元，較港收市價低10.3元或8.6%。
【07：30】美國非農業新增職位遠遜預期，創下去年12月以來最小增幅。美股3大指數上周五高開後反覆下滑，科技股沽壓沉重，納指最多曾挫2.93% ； 道指一度挫逾300點，尾市逐步收復失地。道指跌59點，收報34580點；標指跌38點，報4538點；納指收市跌295點或1.92%，收報15085點。
【開市9點半】中證監發聲淡化中概股退市風險 佳兆業賣產抵債 商湯科技周二招股
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩