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專題:退休理財

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【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股爆升　富途漲1成　夜期升387點　港滙退守7.8關（不斷更新）

股市 05:10 2021/12/07

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阿里巴巴大重組，刺激股價反彈，阿里美股急彈10.4%，收報123.65美元，相當於120.5港元，較港收市價高7%。騰訊及美團ADR同步造好，加上美股急升，帶動夜期收市升387點，收報23719點。

【阿里巴巴重組】張勇內部信：阿里組織戰略由「中台戰略」改為「多元化治理」

【阿里巴巴重組】CFO武衛明年4月交棒、電商「分家」蔣凡掌海外

中概股亦急升，富途升10%，愛奇藝升6%，金融壹賬通升5%。

美國收水前，港滙偏軟，收報7.8水平。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 45.00 +0.3%
美團ADR 240.05 +3.3%
騰訊ADR 455.91 +1.8%
小米ADR 19.11 -0.1%
阿里巴巴美股 120.51 +6.9%

北水連續第九日吸資，今日吸37.2億元，美團 （03690） 及快手 （01024） 錄最多淨流入，分別淨吸9.3億及8.7億元，潤電 （00836） 吸3.6億元。

北水資金流向：

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中概股退市憂慮再觸發一輪拋售，港股今早續低開逾300點。恒生指數開報23420點，跌346點，其後走勢反覆向下，恒生指數收報23349點，跌417點，成交1700億元；科指跌3.3%，報5727點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%再創新低，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾3%；恒大 （03333） 挫近兩成；港交所 （00388） 逆市升1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升387點，收報23719點。

【22：56】夜期升121點

【19：22】恒指夜期跌18點，報23314點，低水35點。

【17：07】【人行降準】人行：12月15日全面降準　料釋放1.2萬億元人民幣長期資金

【16：55】【吉利175】吉利首11月總銷量達116.9萬部、僅完成全年目標76%　極氪汽車ZEEKR 001已交付2211部

【16：11】恒生指數收報23349點，跌417點，成交1700億元；科指跌3.3%，報5727點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%再創新低，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾3%；恒大 （03333） 挫近兩成；港交所 （00388） 逆市升1%。

【16：15】【內房危機】花樣年潘軍：已識別95%海外債權人、兩境內債獲展期　非金融機構貨款難度最大

【16：00】恒生指數U盤前跌418點，報23348點。

【15：50】【名家看法】冠軍A股基金經理　華夏景然親授五大選股錦囊

【15：34】【異動股】生物科技股急跌　啟明醫療現瀉兩成、四日跌35%

【15：33】恒大 （03333） 跌幅擴大至17%，破底低見1.86元。

【15：31】眾安在綫 （06060） 尾市跌近半成，低見24.6元。

【15：30】券商股逆市向上，中信証券 （06030） 升逾1%；廣發証券 （01776） 升3%；中金 （03908） 升逾2%。

【15：27】【新股IPO】順豐同城、康耐特光學等明日截止招股　順豐同城暫錄5.9億孖展、超購1.5倍（不斷更新）

【15：11】恒指尾市跌約431點，報23335點；科指跌3.3%，報5727點。

【15：01】恒大 （03333） 尾市跌幅擴大至15%，破底低見1.9元，成交4.8億元。

【15：00】上證午後轉跌0.5%；深證跌0.9%；創業板指跌2.1%。

【14：55】【新世界社企】新世界建好生活倡議推「半價資助房屋」　新世界願捐新界西地皮、午後曾倒跌

【14：55】樂透互娛 （08198） 逆市抽升近七成，高見0.81元，成交54萬元。

【14：50】陽光100中國 （02608） 乾跌，一度跌逾八成破底低見0.05元，最新跌近五成，涉2宗成交或430元。

【14：49】小米 （01810） 跌3%，破底低見19元。

【14：36】恒指跌幅擴大至逾400點，報23326點，跌439點；科指創發布後新低，跌3.6%，報5713點。

【14：17】【加強監管】內地整治互聯網保險　多間險企疑因不符條件叫停有關業務

【13：42】美團 （03690） 今早一度倒升高見245.8元，惟股價最新跌逾3%，報233.6元；阿里巴巴 （09988） 跌半成；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾2%。

【13：38】香港科技探索 （01137） 自發盈警後連日下挫，股價續跌逾7%，破底低見7.63元。

【13：38】電視廣播 （00511） 跌近半成，破底低見4.33元。

【13：17】藥明生物 （02269） 午後跌幅擴大至逾8%，低見94.25元，暫為跌幅最大藍籌。

【13：15】阿里巴巴 （09988） 跌幅午後收窄至不足5%，報114元。

【13：11】藍籌新貴新奧能源 （02688） 午後跌幅擴大至半成，低見139.1元。

【13：10】【新股IPO】青瓷遊戲6633首日招股暫錄3億孖展　超購1.5倍

【13：00】港股午後初段跌近300點，報23470點，跌296點；科指跌2.6%，報5771點。

【12：58】【內房危機】3內房同日陷違約事件　中央發聲撐僅個別事件、鬆綁融資　碧桂園逆市升逾3%

【12：40】恒指黑期跌約226點，報23486點。

【12：01】恒生指數半日跌300點，報23466點，成交991億元。恒生科技指數跌2.7%，報5763點。中概股續捱沽，阿里巴巴 （09988） 跌逾5%創新低；港交所 （00388） 逆市升3%；恒大 （03333） 跌逾12%破底。

【11：51】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾14%，破底低見1.93元，成交3.1億元。

【11：38】恒指中午收市前跌約306點，報23460點。科指跌2.7%，報5767點。

【11：31】上證半日升0.4%；深證升0.2%；創業板指跌0.7%。

【11：31】【名家看法】渣打梁振輝：中概股沽壓持續　港股再大跌空間細　籲儲局議息後才部署

【11：20】三桶油逆市上揚，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升1%；中海油 （00883） 升0.8%。

【11：17】【港交所388】港交所據報在紐約設辦事處　受惠中概股加快回流、逆市升3%

【11：07】恒大物業 （06666） 破底低見3.39元後，倒升逾2%，高見3.75元；恒大 （03333） 跌近一成，破底低見1.98元；恒大汽車 （00708） 跌逾1%。

【11：02】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至半成，報113元。

【11：00】【金融措施】陳茂波：正研究多方面建設離岸人民幣生態圈　包括「港股通」南向交易人民幣計價

【10：53】手機孖寶下跌，其中瑞聲 （02018） 跌3%，低見32.35元；舜宇 （02382） 跌近2%。

【10：51】大市最新跌302點，報23464點；科指跌2.5%，報5776點。

【10：42】中遠海控 （01919） 逆市升半成，高見14.3元。

【10：31】電子煙股續回吐，思摩爾 （06969） 跌6%；中國波頓 （03318） 跌逾8%；比亞迪電子 （00285） 跌逾2%。

【10：28】微盟 （02013） 跌逾7%，破底低見7.83元。

【10：25】英皇證券 （00717） 預期截至9月底止年度綜合虧損淨額將不多於6.9億元，英皇證券跌逾15%，破底低見0.089元。

【10：23】【降準預期】官媒：不要簡單化理解宏觀政策走向　「房住不炒」政策不變

【10：22】【新股IPO】商湯科技0020周二招股　入場費4030.2元、引入8基投（第三版）

【10：18】【新股IPO】凱萊英醫藥6821 H股定價388元　較A股折讓逾3成

【10：17】中國稀土 （00769） 升逾15%，高見0.9元。中國鋁業 （02600） 升8%，高見4.2元。

【稀土定價權】中國擬合併五礦中鋁等國企稀土資源　打造全球最大稀土公司

【10：12】齊合環保 （00976） 跌幅擴大至三成，低見0.85元，成交1158萬元。

【10：09】藥明生物 （02269） 跌逾5%，跌穿100元，低開97.55元。

【10：01】部分電力股逆市向上，中國電力 （02380） 、潤電 （00836） 升逾2%。

【10：01】恒指最新跌幅收窄至約190點，報23575點；科指跌1.6%，報5832點。

【09：59】新能源車股下挫，小鵬汽車 （09868） 跌逾7%；理想汽車 （02015） 跌近14%。

【09：56】第一服務 （02107） 逆市升逾33%，高見1.65元，暫為升幅最大股份。

【09：54】市場續炒中概股回流在港上市，港交所 （00388） 最新升逾3%，高見465.8元。

【09：48】【恒大3333】恒大兩美元債寬限期今到期　彭博：或即將啟動債務重組　恒大挫逾8%

【09：48】比特幣周末「閃崩」曾低見42000美元，最新仍跌至48000美元水平，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （01647） 跌逾3%；歐科雲鏈 （01499） 跌0.8%；美圖 （01357） 跌逾2%。

【Bitcoin】比特幣「閃崩」插兩成、曾低見42000美元　分析：4000個比特幣賣盤湧現（第二版）

【09：46】齊合環保 （00976） 公布，公司行政總裁已被暫停其的職位，股價跌逾18%，一度跌穿1元低見0.98元。

【異動股】齊合環保暫停行政總裁職務　股價早段急瀉逾兩成

【09：45】ATM中，美團 （03690） 低開倒升0.2%，高見242.2元；阿里巴巴 （09988） 跌7%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：41】港交所 （00388） 升幅擴大至逾2%，高見462.6元。

【09：39】內房股逆市造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升逾1%；融創 （01918） 升逾3%。

【內房危機】碧桂園等擬申請發行供應鏈ABS產品　萬科發行額傳逾7億人幣

【內房銷售】佳兆業上月銷售跌92%　一文看清11月份內房銷售數據（不斷更新）

【09：36】大市早段跌幅擴大至近400點，低見23367點。科指跌2.7%，報5767點。

【09：35】太陽城 （01383） 逆市續彈逾14%，高見0.188元。

【09：33】港交所 （00388） 逆市再向好，股價升0.8%，高見454.4元。

【09：31】雲音樂 （09899） 跌逾5%，低見187.9元創上市後新低。

【09：29】京東  （09618）  、網易  （09999）  、新奧能源  （02688）  、華潤啤酒  （00291） 正式成為藍籌股，京東跌逾4%；網易跌逾5%；新奧能源升0.8%；潤啤跌近1%。

【09：27】恒騰 （00136） 逆市升逾2%，恒騰宣布改名，建議將「恒騰網絡集團有限公司」改為「中國儒意控股有限公司」。

【恒騰136】恒騰建議改名為「中國儒意控股」

【09：25】恒大系下挫，中國恒大 （03333） 跌逾7%；恒大汽車 （00708） 跌逾11%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。

【恒大危機】恒大稱不確定有否充足資金履行財務責任　央行即發文批恒大經營不善　廣東省政府即約談許家印

【恒大3333】恒大再陷債務違約危機　許家印近月屢尋朱太金利豐「救命」

【09：22】恒生指數開報23420點，跌346點。恒生科技指數跌2.6%，報5773點。阿里巴巴 （09988） 跌近8%，開報109.9元再創上市新低；騰訊 （00700） 跌近3%；美團 （03690） 跌2%；理想汽車 （02015） 跌近15%。

【09：13】期指開報23405點，跌380點或1.6%。

【08：52】恒指黑期最新跌約209點，報23499點。

【08：46】【阿里巴巴9988】阿里CFO武衛明年4月退任　由副首席財務官徐宏接替

【08：17】恒指黑期跌約252點；道指期貨升99點，報34680點。

【07：59】【內房危機】陽光100中國優先票據發生違約　本息近1.8億美元、或觸發交叉違約

【07：45】【新股IPO】青瓷遊戲6633今日起招股　一手入場費約7071元

【07：45】港股ADR收報23264點，跌502點或2.2%。滙豐 （00005） ADR折合報44.31元，較港收市價低0.54元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報442.5元，較港收市價低20.1元或4.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報109.1元，較港收市價低10.3元或8.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國非農業新增職位遠遜預期，創下去年12月以來最小增幅。美股3大指數上周五高開後反覆下滑，科技股沽壓沉重，納指最多曾挫2.93% ； 道指一度挫逾300點，尾市逐步收復失地。道指跌59點，收報34580點；標指跌38點，報4538點；納指收市跌295點或1.92%，收報15085點。

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【開市9點半】中證監發聲淡化中概股退市風險　佳兆業賣產抵債　商湯科技周二招股

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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