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【新股IPO】青瓷遊戲6633今日起招股　一手入場費約7071元

新股IPO 07:39 2021/12/06

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【新股IPO】青瓷遊戲6633今日起招股　一手入場費約7071元

青瓷遊戲 （06633） 今日（12月6日）起至9日招股。內地移動遊戲開發商及發行商青瓷遊戲計劃發行8500萬股，一成於香港作公開發售，集資最多近1.2億元，招股價介乎11.2元至14元。每手500股，一手入場費約7070.5元。青瓷遊戲預期於12月16日掛牌。

青瓷擁有6款現有移動遊戲，包括5款放置類遊戲或Roguelike RPG及1款其他RPG，包括《最強蝸牛》、《不思議迷宮》、《提燈與地下城》等，並擁有10款移動遊戲儲備。

青瓷遊戲上半年收入約7.6億元人民幣，按年增7.6倍；經營利潤約2.8億元人民幣，去年同期蝕1.51億元。上半年虧損9378.5萬元人民幣，按年收窄40%。

所得款項淨額約35%於用擴大遊戲產品組合及投資遊戲研發能力及相關技術；25%用於擴展遊戲產品組合的策略；15%用於加強在中國移動遊戲市場的遊戲發行及運營能力以及「青瓷」品牌和其IP的市場知名度；15%用於在未來三至五年內對移動遊戲產業鏈上下游公司進行戰略投資及收購；10%用作營運資金及一般企業用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

【新股IPO】青瓷遊戲通過上市聆訊　上半年收入增7.6倍

責任編輯︰梁浩碩

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