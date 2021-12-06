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[長和系] 長實倫敦甲級商廈 傳獲財團逾130億元洽購

股樓投資 03:56 2021/12/06

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外電報道，長實(01113)今年中傳出放售的英國倫敦甲級寫字樓5 Broadgate, 傳獲由韓國國民年金和領盛投資管理所組成的財團以12.5億英鎊即約133億元洽購。長實發言人對有關傳聞不予置評，僅指旗下項目不時收到收購建議，惟不代表會出售。

【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股  詳情請看【下一頁

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5  Broadgate 目前由瑞銀租用作為英國總部。長實早年出售中環中心後，於2018年以10億英鎊即約105億元收購5  Broadgate。 長實當時指出，5 Broadgate呎價只是中環中心的三分之一，每年租金收入接近中環中心的一半，提供的回報率較中環中心高出接近一倍。

今年9月，長實持有六成權益的上海世紀盛薈廣場，亦以35億人民幣即42億元出售予希慎 (00014)。長實在此交易將錄收入約21億元人民幣。

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撰文 : 李尚毅

長實集團（01113） 港股

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